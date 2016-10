Ein heute 30-jähriger Verbrecher ist ein schwieriger Fall. Der psychisch stark angeschlagene Mann wurde vor drei Jahren vom Baselbieter Kantonsgericht wegen Raubes, Erpressung, Diebstahl, Drogenhandel sowie wegen Verstössen gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Vom Vorwurf der Geiselnahme sprach ihn das Gericht jedoch frei.

Hohe Rückfallwahrscheinlichkeit

Das Kantonsgericht schob den Vollzug der Freiheitsstrafe auf und ordnete stattdessen eine stationäre therapeutische Massnahme an. Und dies, obschon ein Gutachten der Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler zum Schluss gekommen war, dass die Behandlungsaussichten des psychisch gestörten Mannes schlecht waren und deshalb eine stationäre Massnahme nicht zu empfehlen sei. Das Gutachten diagnostizierte beim Verurteilten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und ein hohes Rückfallrisiko bei eine Rückfallwahrscheinlichkeit für Gewaltdelikte von 100 Prozent auf zehn Jahre. Ein weiteres Gutachten hatte festgehalten, dass bei dissozialen Personen manchmal therapeutische Fortschritte über einen Therapiezeitraum von 10 bis 15 Jahren erzielt werden können.

Der Verurteilte wehrte sich gegen die Anordnung der stationären therapeutischen Massnahme und rief das Bundesgericht an. Dessen strafrechtliche Abteilung hat die Beschwerde jetzt gutgeheissen. Die stationäre Massnahme und damit auch das Urteil des Kantonsgerichts sind nun aufgehoben. Laut Praxis des Bundesgerichts können bei einem psychisch schwer gestörten Täter stationäre Massnahmen angeordnet werden, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit über die Dauer von fünf Jahren eine deutliche Verringerung der Gefahr für weitere Straftaten erzielt werden können. Die bloss vage Möglichkeit einer Verbesserung reicht hingegen gemäss Bundesgericht nicht aus.

Baselbieter Willkür-Entscheid

Nach Meinung der Lausanner Richter ist das Kantonsgericht in Willkür verfallen, weil es «ohne triftigen Grund und ohne weitere Abklärungen von den Expertisen abweicht» und den Verurteilten als therapierbar einschätzt. Der Fall geht nun zurück an das Kantonsgericht. Da die Expertisen inzwischen fünf Jahre alt und beim Verurteilten seit einiger Zeit positive Entwicklungen zu beobachten sind, regt das Bundesgericht an, ein Ergänzungsgutachten erstellen zu lassen und dann neu über die Therapiemöglichkeiten zu entscheiden.