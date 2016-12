Im nächsten Frühjahr halten Umzugswagen vor dem Laufner Amtshaus. Nachdem das repräsentative Gebäude während drei Jahren leer stand, kehrt wieder Leben ein. Der grösste Teil der Liegenschaft ist vermietet, das Erdgeschoss hingegen noch zu haben.

Seit einigen Tagen gehört das Amtshaus offiziell der Burgergemeinde Laufen-Stadt. «Wir haben den Vertrag mit dem Kanton Baselland unterzeichnet», sagt Marcel Jermann, Präsident der Burgergemeinde. Über den Kaufpreis für den schmucken Palazzo schweigen sich die beiden Parteien aus. Mit der Schlüsselübergabe am nächsten Donnerstag endet die jahrelange Unsicherheit über die Zukunft des Amtshauses. Begonnen hatte diese, als der Kanton nach der Bezirksschreiberei im Frühling 2014 auch das Bezirksgericht aus Laufen abzog.

Kanton Bern baute Gebäude um

Die Burgergemeinde Laufen-Stadt kaufte dem Kanton das Amtshaus ab, um es zu vermieten. «Es sind einige Interessenten auf uns zugekommen, die sich vorstellen konnten, einzuziehen», erklärt Marcel Jermann. Wichtig sei für die Burger gewesen, die fünf Geschosse jeweils als Ganzes zu vermieten. In den vier Obergeschossen ist dies gelungen.

Im vierten und dritten Stock ist ab Mietbeginn am 1. März die Jermann Architekten und Raumplaner AG eingemietet. «Für das Amtshaus spricht die zentrale Lage, die Nähe zum Stedtli und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr» erklärt Geschäftsleiter Pascal Jermann. Der Architekt schätzt auch die Architektur des Gebäudes aus dem frühen 17. Jahrhundert: «Es ist ein Zeitzeuge und wurde damals noch vom Kanton Bern adäquat und rücksichtsvoll umgebaut.» Er freue sich schon, mit seinen acht Mitarbeitern vom derzeitigen Standort in Zwingen nach Laufen überzusiedeln.