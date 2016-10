«Aesch Nord ist ein wichtiges Naherholungs- und Landwirtschaftsgebiet», sagt Peter Lehner, Präsident der SVP Aesch-Pfeffingen. «Die Gegend ist für das Schwingfest nicht geeignet.» Der Vorstand der Ortssektion sei sich einig: Das Schwing- und Älplerfest 2022 gehöre nicht nach Aesch.

Anders denkt man bei der kantonalen Mutterpartei. Oskar Kämpfer, Präsident der Baselbieter SVP, sagt, die Kantonalpartei stehe – Stand jetzt – hinter dem Fest. «Das ist eine gute Sache, eine willkommene Gelegenheit für den Kanton, sich zu präsentieren. Wir sollten sie nutzen.» Man befinde sich noch ganz am Anfang der Planungen. Dass sich bereits jetzt Gegner in Stellung bringen würden, sei normal bei Projekten dieser Dimension. «Eine Machbarkeitsstudie ist in Arbeit, sie steht kurz vor dem Abschluss. Wenn das Organisationskomitee es nun schafft, die Kritiker miteinzubeziehen, dann werden wir alle Probleme lösen können. Davon bin ich überzeugt.» Aesch Nord sei ein guter Standort. «Auch die Meinung der Aescher Sektion», sagt Kämpfer, «lässt sich sicher noch korrigieren.»

Gemeindepräsidentin ist begeistert

Hört man Peter Lehner zu, besteht bei der Aescher SVP wenig Anlass für einen Stimmungsumschwung. Nicht nur der Platz, auch der Verkehr sei eine Knacknuss, sagt er. Also die Frage, wie all die Besucher ins Birstal kommen sollen und wo sie parkieren können. «Und dann fragen wir uns auch: Was nützt uns dieses Fest? Kommt deswegen irgendjemand zu uns in die Ferien? Oder hilft es Aesch sonst?»

Sogar durch den Aescher Gemeinderat verläuft ein Graben. Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger (FDP) hat sich stets wohlwollend zu den Plänen geäussert – anders ihr Kollege Paul Svoboda von der SP: Er kritisierte das Vorhaben harsch, etwa in Leserbriefen. «Ich habe schon früh klar gemacht», sagt Svoboda zur bz, «dass für mich das Fest an diesem Ort nicht infrage kommt.» Die Fakten würden für sich sprechen. Der Platzverbrauch betrage 100 Fussballfelder, es würden über 200 000 Zuschauer erwartet an drei Tagen. «Und dies soll nicht zu Schäden führen?»

Svoboda engagiert sich auch für die Petition gegen das Fest. Diese hatten Natur- und Vogelschützer vor drei Wochen lanciert. Im Petitionstext wird die Baselbieter Regierung aufgefordert, sich für den Erhalt des Naherholungsgebiets einzusetzen.

Die SVP ist mit Andreas Spindler in der Aescher Exekutive vertreten. Solange der Gemeinderat keinen Beschluss gefasst habe, sagt Spindler auf Anfrage, würde er ein derart heikles Thema aber nicht kommentieren, «das ist für mich klar».