Wohnen im Zick-Zack

Auf die vier bereits bestehenden Geschosse hat der 42-jährige Architekt einen blitzförmigen, dreigeschossigen Leichtbau gesetzt. Darin untergebracht sind 75 Wohnungen von gehobenem Ausbaustandard mit Balkons. Sie reichen von 2,5-Zimmer-Wohnungen ab rund 1350 Franken bis 4,5 Zimmer-Wohnungen für bis zu 4400 Franken.

Die Idee, kein Gebäude aus einem Guss zu entwickeln, kam Ingels bereits bei seiner ersten Besichtigung des Transitlagers während eines Besuchs an der Art Basel. Der Kontrast zum Industriegelände, der sich damals vom Dach der ehemaligen Lagerhalle auftat, habe ihn begeistert. «In der Höhe tritt man in eine Art Oase ein, mit Blick auf die umgebenden Hügel und Wälder», verrät er in den Unterlagen zum Transitlager.