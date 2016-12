In Ramlinsburg BL hat es am Samstagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die vier Personen, die sich in der Wohnung befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach Angaben der Polizei Basel-Landschaft zwar rasch löschen, doch hinterliess der beim Brand entstandene Rauch in der Wohnung beträchtlichen Schaden. Dieser liess sich laut Polizei am Samstag noch nicht beziffern.

Ein Defekt an einer elektrischen Lichterkette stand als Brandursache im Vordergrund. Weitere Abklärungen waren jedoch noch im Gang.