Sie ist mittlerweile eine der bekanntesten Blondinen der Region: Nur mit Höschen und Stilettos bekleidet und auf dem Bauch liegend, schmachtet sie von Plakatwänden. Die Dame auf der Reklame wirbt für ein Erotikstudio in Basel. Alle paar Jahre taucht sie auf – nicht alle jedoch erfreuen sich an ihrem Anblick, so wie zuletzt in Binningen: Zwei Einwohnerrätinnen wollten die Halbnackte verbannen. Per Verbot.

«Im Internet oder im Fernsehen kann ich selber entscheiden, ob ich solche Sachen sehen will. Im öffentlichen Raum jedoch kann ich das nicht», warb Grünen-Einwohnerrätin Rahel Bänziger Keel an der Sitzung des Ortsparlaments am Montag für ihren Vorstoss. Dieser verlangte vom Gemeinderat, dass er ein Verbot von sexistischer Reklame auf dem ganzen Gemeindebann prüft, analog zu Basel-Stadt, wo derartige Plakate seit 2011 untersagt sind.

Das Postulat hatte Bänziger bereits im November eingereicht, zusammen mit Ratskollegin Gabriela Vetsch von der SP. Das Plakat entdeckt hatten die beiden zwei Monate zuvor. Es war laut den Postulantinnen ab Oktober 2015 während mehreren Wochen am Kronenplatz zu sehen – an einem Ort also, an dem laut Postulatstext «insbesondere der Schulweg vieler Schülerinen und Schüler vorbeiführt».

Zweifel an der Durchsetzbarkeit

Der Vorstoss mit dem Titel «Konkretisierung der gesetzlichen Grundlagen zur konsequenten Umsetzung des Verbots sexistischer Plakatwerbung» hatte jedoch keinen Erfolg: Das Gemeindeparlament folgte dem Willen des Gemeinderats, das Postulat nicht zu überweisen. Dieser hatte in seiner schriftlichen Begründung daran gezweifelt, ob ein entsprechendes Verbot überhaupt «justiziabel und vor Gericht durchsetzbar wäre». Es käme mit einer derartigen Regelung zu «Abgrenzungs- und Vollzugsproblemen»; auch müssten «verschiedene Interessen gegeneinander abgewogen werden», etwa die Wirtschaftsfreiheit und das Diskriminierungsverbot. Weiter könne die Gemeinde gar keine Plakate verbieten, die sich auf privatem Grund befinden – das war bei der «Holly-Jones»-Reklame jedoch der Fall. 23 Einwohnerräte folgten dem Rat der Exekutive, 14 setzten sich für ein Verbot ein; ein Ratsmitglied enthielt sich.