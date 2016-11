Unter den Gegnern der Richtplananpassung nimmt der Widerstand neue Dimensionen an. Remo Stebler, Präsident des Vereins Depo-Nie im Quellgebiet, äussert kritische Fragen zum Prozess der Standortevaluation, der zur Abstimmungsvorlage geführt hat. Ganz ähnliche Fragen hatte CVP-Landrat Marc Scherrer bereits im Mai in einer Interpellation gestellt, nachdem die Grünen in der Landratsdebatte vom 14. April 2016 die Rückweisung des Geschäftes beantragt hatten. Die Antworten des Regierungsrats schienen jedoch nur bedingt zufriedenstellend. So weist die Vorlage für viele noch Erklärungslücken auf, welche Gerüchte um Interessenbindungen aufkommen lassen.

Projektgruppe in der Kritik

Ein grosses Fragezeichen setzt Remo Stebler hinter die personelle Besetzung der Projektgruppe, die mit der Evaluation der Standorte betraut gewesen ist. Er kritisiert, dass Mitglieder der Bauwirtschaft und der Wirtschaftskammer in Bau- und Planungskommission sowie in der Steuer- und Projektgruppe vertreten sind, statt unabhängige Fachspezialisten. «Es stellt sich somit die Frage, ob die Evaluation wirklich politisch neutral abgelaufen ist, oder ob diese aufgrund Interessenbindungen ökonomisch motiviert war», stellt Stebler in den Raum. Das Amt für Raumplanung erklärt, dass seine Arbeit stets rein fachlich sei.

Der Baumeisterverband Solothurn und die Bauunternehmer Region Basel hätten sich aufgrund ihrer Interessen am Zustandekommen der Deponien finanziell am Projekt beteiligt, was ihre Vertretung in der Projektgruppe durch die Bauunternehmer Ernst Loosli und Mirko Tozzo rechtfertige. Es sei Wert darauf gelegt worden, Mitglieder auszuwählen, die die Interessen der betroffenen Kantone Basel-Stadt, Baselland und Solothurn vertreten, nicht Eigeninteressen. Doch auch Landrätin Florence Brenzikofer findet es fragwürdig, dass die Bauwirtschaft in das Evaluationsverfahren einbezogen wird, während Umwelt- und Verkehrsverbände aussen vor bleiben. Sie kommentiert: «Das kann Zweifel wecken, ob da wirklich alles sauber und transparent evaluiert wurde.»

Remo Stebler stellt zudem die Kriteriengewichtung bei der Standortwahl infrage. Das Konzept für die Aushub- und Bauschutt-Entsorgung im Kanton Basel-Landschaft schlägt für verschiedene Kriteriengruppen eine Gewichtung vor, die mit einem Punktesystem angegeben ist. In der Feinevaluation der möglichen Deponiestandorte wurde die Gewichtung verändert, sodass das Kriterium Hydrologie deutlich weniger ins Gewicht fiel, im Gegensatz zum Kriterium des möglichen Deponievolumens, das höher gewichtet wurde.

Kriterium Grundwasserschutz

Dies hinterfragte auch Landrat Scherrer in seiner Interpellation. Die Begründung des Regierungsrats lautete, dass man verschiedene Varianten mit verschiedenen Gewichtungen durchgespielt habe, wobei die Rangfolge der evaluierten Standorte stabil blieb. «Der Regierungsrat folgert daraus, dass Anpassungen des Kriterienschlüssels keinen signifikanten Einfluss auf die Rangierung haben.» Ausserdem wurden gemäss dem Amt für Raumplanung die Gemeinden in die Ausarbeitung der Kriterien und deren Gewichtung einbezogen. Von der geplanten Grundwasserschutzzonen-Revision im Gebiet Stutz in Blauen habe man zur Zeit der Evaluationen noch nichts gewusst. Das Kriterium «Grundwassernutzung» sei denn auch ausgeschlossen worden, da bestehende Schutzzonen für Deponiestandorte sowieso nicht infrage kämen.

Warum dann der Standort Sunnerai in Zwingen, der mit einer rechtsgültigen Grundwasserschutzzone belegt ist, als Zwischenergebnis evaluiert wurde, erklärt sich aus den Nutzungskonflikten, die im Gebiet herrschen. Die betroffene Bernhardsmätteli-Quelle liegt laut Raumplanung zu nahe am Siedlungsgebiet. Die geplante Grundwasserschutz-Revision erlaube es, in Betracht zu ziehen, die aktuelle Schutzzone zugunsten einer Deponie aufzuheben und dafür die Pfandel-Quelle im Stutz mit einer solchen zu belegen.

Weiterhin offen bleiben die Fragen, warum mit der Vorlage ein viel grösseres Deponievolumen angestrebt wird als benötigt, und warum der geringe Abstand einer Deponie zum Siedlungsgebiet unproblematisch sein soll. Landrätin Brenzikofer äussert ihr Unverständnis ob derartiger Erklärungslücken. «Es ist zu bedauern, dass die Diskussionen um die Abstimmung nicht auf sachlicher Ebene stattfinden können. Stattdessen trüben ungeklärte Fragen das Vertrauen des Stimmvolks.»