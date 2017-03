«Gott sei Dank.» Das ist das erste, das Markus Meyer entfährt. Der Gemeindeverwalter von Waldenburg ist sichtlich erleichtert. Erleichtert über den Entscheid des Kantons, den Gemeinden beim Kampf mit der neuerlichen Millionenlast der Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) doch entgegenzukommen.

Noch Anfang Woche ärgerten sie sich, vom Kanton einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Rückstellungen über 61 Millionen Franken – 213 Franken pro Einwohner – müssen die 86 Gemeinden vornehmen, um die von der BLPK beschlossene Senkung des technischen Zinssatzes für die pensionierten Gemeindelehrer aufzufangen.

Zwei Forderungen stellten sie deshalb in der bz vom Dienstag: Mehr Zeit, sodass die Rückstellungen nicht schon die Jahresrechnung 2016 belasten, sowie den Zugriff auf die sogenannte Neubewertungsreserve, damit die Erfolgsrechnung verschont bleibt.

Und siehe da: Am vergangenen Donnerstag stellte Finanzdirektor Anton Lauber an einem Treffen mit dem Gemeindeverband VBLG in Aussicht, beide Forderungen zu erfüllen. Dies bestätigen Lauber und der VBLG auf Anfrage. «Wir wollen den Gemeinden dadurch Wahlfreiheiten geben, wie sie die Belastung durch die Pensionskasse finanzieren», sagt Lauber. Schliesslich habe auch der Kanton solche Freiheiten und könne etwa die Finanzierung seines Teils – Stand heute 216 Millionen Franken – ausserhalb der Defizitbremse vornehmen.