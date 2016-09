Das Baselbieter Kantonsparlament will klare gesetzliche Regeln, um künftig religiösen Konflikten wie der Handschlag-Verweigerung an einer Schule in Therwil BL entgegenwirken zu können. Der Landrat hat am Donnerstag drei von vier Vorstössen zur religiösen Sonderregelungen an Schulen an die Regierung überwiesen.