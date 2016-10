Das wollen sich die Laufentaler nicht bieten lassen: Die Baselbieter Regierung will an den Standorten Stutz in Blauen und Sunnerai in Zwingen Aushubdeponien zu errichten und dafür zwei Quellen mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser opfern, stösst. 3483 Unterschriften wurden für das Referendum gegen die Festlegung der Deponiestandorte im kantonalen Richtplan gesammelt — mehr als doppelt so viele wie nötig. Am 30. Oktober laden die Deponiegegner gar zu einer Laufentaler Landsgemeinde ins Schloss Zwingen, um die Einigkeit und Entschlossenheit der Region zu demonstrieren. Sollte das Baselbieter Stimmvolk die Richtplananpassung am 27. November dennoch annehmen, ist ein langwieriger Rechtsstreit programmiert.

Kiesgruben mit Bahnanschluss

«Angesichts der Emotionalisierung der Debatte besteht die Gefahr, dass der Kanton am Ende ohne eigene Deponie dasteht», befürchtet Klaus Kirchmayr, Landrat aus Aesch und Fraktionschef der Grünen. In der Abstimmung über die Richtplananpassung im Parlament enthielt er sich der Stimme. Es brauche aber eine Lösung, damit das Aushubmaterial zukünftig nicht mehr in «langen, schmutzigen Lastwagenkolonnen zu weit entfernten Deponien» transportiert werden müsse.

Kirchmayr fordert den Regierungsrat deshalb in einem Postulat auf, einen Plan B zu prüfen. «Ideale Deponiestandorte sind alte Kiesgruben, welche im Rahmen ihrer Renaturierung aufgefüllt werden müssen», meint Kirchmayr. Leider gäbe es solche in der Region Nordwestschweiz aber nicht mehr in nennenswerter Grösse. Anders sehe es etwa im Rafzerfeld im Kanton Zürich aus, wo es riesige Kiesgruben mit direktem Bahnanschluss gäbe. Dort sei beispielsweise auch der Ausbruch der Zürcher Durchmesserlinie entsorgt worden. Kirchmayr schlägt vor, Industriebrachen mit Bahnanschluss im Kanton Baselland als kleine Zwischenlager für das Aushubmaterial zu nutzen.