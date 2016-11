Tertiäre Bildung und Innovation gelten als Schlüsselfaktoren für den Erfolg als Wirtschaftsstandort. Trotzdem will die Baselbieter Regierung bei der Universität Basel sparen, was an der Uni zu einem Einstellstopp für Professoren führt. Dabei schrieb sie noch vor zehn Monaten in der Landratsvorlage zum Schweizer Innovationspark Nordwestschweiz: «Die Bevölkerung der Region Basel lebt heute zu einem substanziellen Teil direkt oder indirekt von der Wertschöpfung der innovativen Hochtechnologieunternehmen.» 1,35 Millionen Franken für die Jahre 2016 bis 2018 ist dem Kanton die Förderung des Innovationsparks wert.

Und am Mittwoch erklärte George Sheldon, Professor für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomie an der Uni Basel, an einem Forum der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektion: «Durch den gegenwärtigen technologischen Wandel hin zur Industrie 4.0 steigt auf dem Arbeitsmarkt die Nachfrage nach Höherqualifizierten.»

Betonung auf «Gesamtsicht»

«Es ist ein gutes Signal, wenn auch Bildungsinstitutionen die finanziellen Rahmenbedingungen respektieren und kostenbewusst entscheiden», erklärt der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP) auf die Frage, wie sich der Uni-Einstellstopp auf die Standortqualität auswirke. «Der Regierungsrat steht – auch im volkswirtschaftlichen Interesse – in der Verantwortung, Ausgaben und Einnahmen des Kantons in ein stabiles Gleichgewicht zu bringen. Die Finanzen sind die Schlüsselressource eines Staatswesens, in allen Bereichen und Direktionen.»

Die Universität Basel habe seit Beginn der gemeinsamen Trägerschaft «ein sehr dynamisches Wachstum vollzogen» und sich aus diesem Grund bereits in der Leistungsperiode 2014-17 zu einer Konsolidierungsstrategie bekannt. «Daher haben auch beide Kantone in ihrer Vereinbarung vom Oktober 2015 das gemeinsame Bekenntnis abgegeben, sich einvernehmlich auf eine Reduktion der Trägerbeiträge zu einigen.»