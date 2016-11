Kontra: «Den unkontrollierten Griff in die Staatskasse verhindern»

Lukas Ott zieht das «ertüchtigte Projekt» vor und empfiehlt deshalb, ein doppeltes Nein zu Initiative und Gegenvorschlag.

Wie bitte – entscheidet man die Kostenfrage neuerdings erst nach der Abstimmung? Christoph Buser, Direktor der Wirtschaftskammer, beantwortete die Frage nach den Kosten der Umsetzung der Rheinstrasse-Initiative wie folgt: «Es geht jetzt um die Variantenfrage. Die Kostenfrage wird sich nachher stellen.» So stellt sich also ein Exponent der Baselbieter FDP eine gesunde und kostenbewusste Finanzpolitik vor.

Es kann nicht sein, dass sämtliche Hemmungen fallen gelassen werden, wenn die Wirtschaftskammer ein Projekt durchboxen will. Dieser unkontrollierte Griff in die Staatskasse muss verhindert werden. Wie dies geht, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bereits beim Elba-Luxus-Ausbau gezeigt und die Vorlage abgelehnt. Es entspricht ohnehin einem aktuellen Politwitz aus dem Baselbiet, dass die Wirtschaftskammer von einem «Luxus-Rückbau» spricht, den es zu verhindern gelte – um ihrerseits ein um rund 20 Millionen Franken teureres Projekt zu unterbreiten. Hat die Wirtschaftskammer den Überblick verloren, in Anbetracht von zig Projektvarianten, die mittlerweile vorliegen? Rechtskräftiges Projekt, Ertüchtigungsprojekt, Rheinstrasse-Initiative, Gegenvorschlag …

Es wäre vielmehr an der Zeit, sich vom Modus der politischen Dauererregung bei der Rheinstrasse zu verabschieden. Dies würde kostengünstigere und raschere Lösungen ermöglichen. Der Abschnitt der Rheinstrasse in Liestal zwischen Kantonalbankkreuzung und Schildkreisel wurde 2015/16 durch den Kanton instand gesetzt. Die Strasse konnte für alle Verkehrsteilnehmer aufgewertet werden. Offenbar hatten wir das Glück, dass hier nicht alle dreinreden konnten und mit jedem Strassenabschnitt Machtpolitik betreiben.

Eine weit gediehene Kompromissvariante gäbe es mit dem «Ertüchtigungsprojekt» der Bau- und Umweltschutzdirektion auch beim Abschnitt der Rheinstrasse in Frenkendorf/Füllinsdorf. Diese ermöglicht nicht nur eine gut funktionierende und sichere Strasse für alle. Sie hat zudem den unbestreitbaren Vorteil, dass die Kosten bereits bekannt sind. Wie hat Christoph Buser in der Landratsdebatte zur Rheinstrasse-Initiative gesagt: «Gelingt es nicht, eine Lösung zu finden und die Kosten der Initiative herunter zu setzen, wird das Stimmvolk schon wissen, wie damit umzugehen ist.»

Die Initiative wird Mehrkosten von «minimal 20 Millionen» verursachen. So kann man es in der Abstimmungsbroschüre des Regierungsrates nachlesen. Auch die Kosten für den Gegenvorschlag sind ungefähr und ungenau. Stimmen Sie deshalb getrost zweimal Nein zum Ausbau der Rheinstrasse!