Die Baselbieter Energieabgabe verdient keinen politischen Schönheitspreis. Aber am 27. November gehts an der Urne nicht um eine Liebesheirat, sondern um eine Vernunftehe mit dem bereits manifestierten Volkswillen, mit den international vereinbarten Klimazielen sowie dem Umstand, dass ohne Kantonsbeiträge sanierungswillige Hauseigentümer auch keine Bundeszuschüsse bekommen.

Der Reihe nach: 2010 wollten die Grünen per Initiative weg vom Öl. Bei der Formulierung des Gegenvorschlags drängte die FDP darauf, das Ziel von den angedachten 30 auf 40 Prozent hochzusetzen. Das Volk stimmte zu. Bis 2030 sollen im Baselbiet 40 Prozent der Energie – ohne Verkehr – aus erneuerbaren Quellen stammen. Die neueste verfügbare Statistik zeigt den Energieverbrauch im Jahr 2014. Da war der Anteil der erneuerbaren Energieträger am Gesamtverbrauch seit 2010 von 11,8 auf 21,6 Prozent gestiegen. Man hat also die Hälfte des Ziels, welches das Volk für 2030 beschlossen hat, bereits erreicht. Doch ist darin der aus den Alpen importierte Wasserstrom enthalten. Die Gebäude im Baselbiet werden dagegen immer noch zu 82 Prozent mit fossiler Energie beheizt, je zur Hälfte mit Öl und Gas. Da gibt es bei der Umstellung auf Wärmepumpen, Holzfeuerung, Abwärmenutzung und Thermosolaranlagen noch viel Luft nach oben. Denn Öl und Gas sind im Moment aus handelspolitischen Motiven zwar billig. Doch Öl geht – ob in 20, 40 oder 80 Jahren, ist hier unerheblich – zur Neige. Als Rohstoff ist es zu schade, verbrannt zu werden; ganz abgesehen von den Klimaproblemen, die das Verbrennen mit sich bringt.

Die Schweiz hat in Paris Ziele der CO2-Reduktion unterschrieben. Diese bleiben toter Buchstabe, wenn man keine konkreten Massnahmen einleitet. Ob das Baselbieter Energiepaket, dessen Finanzierung man mit der Energieabgabe sichern will, dafür ausreicht, darf bezweifelt werden. Aber es macht Schritte in die richtige Richtung. Trotzdem war nun im Abstimmungskampf auf der Seite der Befürworter kaum Begeisterung zu spüren. Dafür enthält die Vorlage offenbar zu viele Kompromisse. So musste die bürgerliche Seite in einem Kanton, in dem nur schon das Wort «Steuererhöhung» einem politischen Tabubruch gleichkommt, in den sauren Apfel einer neuen Steuer – wenn auch einer zeitlich befristeten und streng zweckgebundenen – beissen. Und die rot-grüne Seite musste verzichten: So bleibt die Mobilität ausgeklammert. Die Idee, mit der Energieabgabe Photovoltaik-Anlagen auch kantonal zu fördern, um Wärmepumpen zu betreiben, scheiterte am Veto der Wirtschaftskammer. Und dass Grossverbraucher – also vor allem die Industrie – sich von der Steuer befreien können, wenn sie Massnahmen ergreifen, den Energieverbrauch ihres Betriebs zu senken, ist aus rot-grüner Sicht ein Schönheitsfehler. Doch ohne diese Zugeständnisse wäre die neue Finanzierung des Baselbieter Energiepakets kaum mehrheitsfähig gewesen.