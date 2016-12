Denken ehemalige Spieler des EHC Laufen an ihre Zeit beim Club zurück, kommt ihnen oft als erstes die Familie Klein in den Sinn. Seit zwei Jahrzehnten betreut die vierköpfige Familie mit viel Leidenschaft die erste Mannschaft des Eishockeyteams. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Vater Marcel, Mutter Heidi, Tochter Isabelle und Sohn Christoph für den Verein aus der 2. Liga leben.

«Als die Eishalle fertig war und ich noch zur Schule ging, verbrachte ich viel Zeit in der Halle», erinnert sich Isabelle an die mittleren Neunzigerjahre. Eines Tages habe man sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das Dress der ersten Mannschaft zu waschen. «Ich erklärte mich bereit, und mit der Zeit kamen immer mehr Aufgaben hinzu.» Zuhause erzählte die Tochter von ihrem Engagement für den EHC Laufen und brachte die anderen Familienmitglieder dazu, sich einmal vor Ort ein Bild zu machen. «Ich hatte damals gar nichts mit Eishockey am Hut», sagt Vater Marcel, der vor 40 Jahren aus dem Elsass nach Laufen kam. Es sei auch nicht der Sport gewesen, der die Familie dazu gebracht habe, den Verein zu betreuen. «Wir wurden von Anfang an gut aufgenommen. Das gefiel uns.» Heute sei es für ihn schwer vorstellbar, wie der Alltag seiner Familie ohne den EHC aussehen würde.

Gummibärli in der Garderobe

Mindestens ein Familienmitglied ist täglich in der Eishalle tätig. Kürzlich wurde auf Initiative der Familie die Garderobe verschönert. Die Wände erstrahlen nun in Blau und Gelb – den Vereinsfarben. «Die Spieler sollen sich wohlfühlen», meint Mutter Heidi. Das Dress und das Trainingsleibchen werden gewaschen und fein säuberlich an einen Bügel vor die Kästchen gehängt. Spiel für Spiel finden die Hockeycracks Bananen, Schokolade und, was Marcel Klein wichtig ist, immer auch Gummibärli in der Garderobe vor. «Es soll den Spielern gut gehen, dann bringen sie auch Leistung», ist er überzeugt.

Als zusätzlichen Motivationsschub für die Spieler kocht die Familie neuerdings nach einem siegreichen Spiel in der Garderobe für die Mannschaft. So bereiteten die Kleins am vorletzten Donnerstag nach dem Kantersieg gegen Langenthal Spaghetti carbonara zu. Letzten Donnerstag blieben die Bäuche leer, da Laufen überraschend gegen den Tabellenletzten Bern 96 verloren hatte.

Vereine wollen sie abwerben

Im Moment ist die Garderobe weihnachtlich geschmückt, und es brennen Kerzen. Natürlich handelt es sich auch dabei um das Werk der Familie Klein. «Wir geniessen einen Service, wie ihn wohl auch Nationalliga-A-Teams nicht besser haben», sagt Torhüter Christoph Imhof. Präsident Markus Blatter, leitet noch nicht lange die Geschicke des Vereins. In seiner kurzen Amtszeit durfte er feststellen, dass man an den Kleins nicht vorbeikommt. «Es gibt Spieler, die eigens wegen ihnen zum EHC Laufen kommen.» Manche regionalen Vereine würden sogar versuchen, sie abzuwerben. Bei so viel Hingabe für den Club kann bei anderen Teams schon einmal Neid aufkommen.

Keine Ferien wegen des Clubs

Die erste Mannschaft des EHC möchte die vielen Vorzüge der Kleins längst nicht mehr missen. Die Familie setzt sich unnachgiebig für die Eishockeyspieler ein. Dies verdeutlicht folgendes Beispiel: «Anfangs gab es sechs Trinkflaschen für das gesamte Team. Ich drängte darauf, dass jeder seine eigene Flasche kriegt», sagt Isabelle Klein. Es gelang, und die Hockeyaner sind ihr noch heute dafür dankbar.

Für ihre Arbeit erhält die Familie eine geringe Entschädigung. Der finanzielle Aufwand sei jedoch wesentlich grösser, erklärt Vater Marcel. «Da wir immer anwesend sind, auch im Sommer, machen wir keine Ferien.» Der eine und andere Tagesausflug liege aber schon drin. «So können wir das gesparte Geld in unser Hobby stecken.» Ein Ende des Engagements der Familie für den EHC Laufen ist nicht abzusehen.