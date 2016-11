Nicht alle Schadstoffe, die beim Sandoz-Brand entstanden, wurden aus dem kontaminierten Boden geholt. Das beeinträchtigt einen Muttenzer Trinkwasserbrunnen bis heute. Die nach dem Brand definierten Sanierungsziele hat die MBT Umwelttechnik AG, welche Sandoz zum Aufräumen gegründet hat, eingestandenerweise nicht erreicht: Die Nachfolgeorganisation BMG Engineering schrieb 2006 – 20 Jahre nach dem Brand – es sei «schwierig vorauszusagen», wann die angestrebte Schadstoffkonzentration in allen Werkbrunnen auf den vereinbarten Wert sinken werde. «Erwartet wird dies in den nächsten 10 Jahren.»

Grenzwerte verschoben

Zehn Jahre später spielt jetzt die Schadstoffkonzentration keine Rolle mehr. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) verrückte 2013 mit einer neuen Wegleitung die Grenzwerte massiv nach oben: Für das Pilzvernichtungsmittel Oxadixyl gilt neu ein Konzentrationswert von 4 Milligramm pro Liter. Dies ist 40 000 mal mehr als die 0,1 Mikrogramm, die Sandoz und das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) nach der Katastrophe vereinbart hatten. Bereits vor dem Bafu passte das AUE das Brandplatz-Überwachungskonzept an. «Die ursprünglichen Sanierungsziele wurden durch die Neubeurteilung des AUE vom 21. 10. 2011 hinfällig und sind nicht mehr relevant», bestätigt Alexandra Borys, Europa-Kommunikationschefin bei Clariant. Die Clariant-Tochter Infrapark Baselland AG bewirtschaftet heute das Areal.

Der Altlastenexperte Martin Forter kritisiert in der «Schweiz am Sonntag», dass an der neuen Bafu-Wegleitung Christoph Munz vom Ingenieurbüro BMG mitgearbeitet hat, der in MBT-Zeiten für die unvollständige Sanierung des Brandplatzes mitverantwortlich war. Munz ist derzeit nicht erreichbar. Doch erklärt Lukas Gasser, Leiter Altlasten bei BMG: «Die BMG wurde 2012 vom Bafu angefragt, die Redaktion der Vollzugshilfe zur Herleitung von Konzentrationswerten und Feststoff-Grenzwerten zu übernehmen. Das Vorgehen zur Herleitung der Grenzwerte wurde vom Bafu vorgegeben.» Dieses Vorgehen habe das Bafu seit Jahren für Stoffe angewandt, die nicht in der Altlastenverordnung aufgeführt sind.

Auch Feldreben betroffen

Die Wegleitung wird auch im Konflikt um die Feldreben-Sanierung eine Rolle spielen: Die Konzentrationswerte für die Pestizide in der Feldrebengrube wurden gegenüber der Wegleitung von 2002 ebenfalls massiv angehoben: für das verbotene DDT und seine verwandten Stoffe um den Faktor 10, für das ebenfalls verbotene Atrazin auf das 10 000- und für das Unkrautvertilgungsmittel Metolachlor auf das 25 000-fache.

«Mit dieser von BMG ausgearbeiteten Richtlinie erlaubt das Bafu eine massiv grössere Emission von Pestiziden aus Altlasten in das Grundwasser – selbst in der Nachbarschaft von Trinkwasserfassungen», erklärt Forter. Die neue Wegleitung setze jene Werte für Pestizide ausser Kraft, die in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV) definiert sind. Die FIV geht vom Vorsorgeprinzip aus – Nulltoleranz für Pestizide im Trinkwasser. Deshalb galt bisher auch im Grundwasser bei Deponien durchwegs der Konzentrationswert von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Die neuen, höheren Grenzwerte würden dagegen berücksichtigen, wie giftig ein Stoff ist, betont BMG.

«Bei der Feldrebengrube liegt mit der neuen Wegleitung kein Pestizid mehr über dem neuen Grenzwert», fasst Forter zusammen. «Damit erfüllen die Behörden ein lange gehegtes Ziel der meisten Basler Chemie- und Pharmafirmen.»