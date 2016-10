Grube Blinden Münchenstein

Die Grube Blinden in Münchenstein ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer viel braucht, um einen wertvollen Naturraum neu zu schaffen. Der Steinbruch wurde 1980 stillgelegt und diente bis 2010 als Kompostanlage. Seither ist ohne viel menschliches Zutun eine Vielfalt an Lebensräumen entstanden. Hier findet man kleine Wasserflächen, trockene Wiesen und unberührten Felsen. Im Wasser leben Amphibien, in den Steinhaufen Reptilien. In der Wand nistet ein Kolkrabenpaar, in den Höhlen der Felswände haben Füchse ein Zuhause gefunden – und das alles in unmittelbarer Nähe zum Münchensteiner Siedlungsgebiet.

Das Projekt ist weitgehend realisiert. Die Verfasser des Aktionsplans sehen nur noch das Aufstellen von Informationstafeln vor. Das Naturschutzgebiet liegt nicht direkt an der Birs. Trotzdem ist es Bestandteil der Birsparklandschaft. Denn es spielt bei der Vernetzung der Trockenstandorte entlang des Flusses eine wichtige Rolle.