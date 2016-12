Vielseitige Unterstützung

«Wir geben kein Bargeld», betont Ettlin, «wir begleichen Rechnungen, welche die Leute nicht bezahlen können.» Die Arbeitsgruppe greift ihren Betreuten nicht nur finanziell unter die Arme, sie begleitet auch Personen zu Ämtern, bietet Gespräche und Beratungen an, hilft Abklärungen zu treffen oder vernetzt mit anderen Institutionen.

«Versteckte Armut Allschwil-Schönenbuch» ist kein Verein. Das Team legt aber jährlich der reformierten, römisch-katholischen und christ-katholischen Kirchgemeinde einen Rechenschaftsbericht ab. Die Spenden stammen aus Kollekten der drei Kirchgemeinden, auch Vereine sowie viele Privatpersonen leisten kleinere und grössere Beiträge. Dank des Renommees der Arbeitsgruppe fliessen die Spenden regelmässig.

«Wir sind eine kleine, feine Gruppe», sagt Elke Hofheinz. Die Dossiers würden auf die einzelnen Mitglieder verteilt, erzählt Gregor Ettlin. Eine Frau ist Aktuarin, eine andere führt die Liste mit den Gesuchen, eine dritte hat Kontakt zu einer Grafikerin. Eine ausgereifte Selbstorganisation, die Aufgaben lasten auf verschiedenen Schultern. «Jedes Mitglied hat seine Stärken und wirft sein Talent in die Waagschale – das nutzen wir», meint Hofheinz. Dank Frühpensionierten und Teamangehörigen, die Zeit haben, handelt die Arbeitsgruppe flexibel. Die Pfarrfrau: «Das Delegieren funktioniert bei uns sehr gut.»

Elke Hofheinz und Gregor Ettlin haben als Seelsorgende einen tieferen Einblick in Situationen, wo Menschen von Armut betroffen sind. Sie sind Anlaufstelle für Gesuchsteller. Ihnen wird viel anvertraut, aber die beiden sind an die Schweigepflicht gebunden. «Wir sind keine Armutsdetektive», betont der Theologe des Pastoralraums Allschwil-Schönenbuch. Im Religionsunterricht stossen die beiden regelmässig auf Kinder, deren Familien Hilfe nötig haben. Oder Lehrpersonen geben Hinweise. «Wenn beispielsweise jemand den Beitrag fürs Schullager nicht bezahlen kann», so Hofheinz.

«Immer auch Schamgefühle»

Die Armut ist ein vielschichtiges Phänomen, ebenso vielfältig sind die Ursachen. «Bei uns sind häufig alleinerziehende Frauen betroffen, aber auch Männer, jüngere und ältere Personen, Working Poor und Familien», berichtet Ettlin. Trennungen, Ehescheidungen, Krankheiten und Unfälle sind Armutsfallen. «Betroffene sind zwar froh über unsere Hilfe, aber sie haben immer auch Schamgefühle.» In den letzten zwei Jahren hätten sie vermehrt Leute gehabt, die sich mit kleinen Jobs über Wasser hielten. Als gesundheitliche Gründe die Arbeit verunmöglichten, zahlte keine Versicherung. Sobald mehrere Arbeitgeber im Spiel seien, sei die Zuständigkeit unklar. «Hier taugt unser Versicherungssystem nicht», moniert Gregor Ettlin.

Vor drei Jahren erhielt die ökumenische Arbeitsgruppe «Versteckte Armut Allschwil-Schönenbuch» den ersten Baselbieter Freiwilligenpreis. «Dies hatte einen grossen Effekt und gab unserer Gruppe viel Schub. Die Ehrung stärkte unser Selbstbewusstsein», konstatiert Ettlin. Auch von aussen wurde die Arbeitsgruppe vermehrt wahrgenommen, die Wertschätzung stieg. Elke Hofheinz zählt seit 22 Jahren dazu, Gregor Ettlin ist seit 2012 dabei.

Bekannt macht sich die Arbeitsgruppe mit Prospekten, die sie an diversen Orten auflegt. Sie ist gut vernetzt und akzeptiert. Auch mit Spendensammlungen macht sie in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam. Die Gruppe kooperiert eng mit den Sozialhilfebehörden und tauscht sich regelmässig mit diesen aus. «Die Sozialhilfe stösst wegen der Vorschriften gelegentlich an Grenzen», sagt Ettlin und meint weiter: «Wir versuchen zu helfen, wo wir können.» Und Elke Hofheinz macht klar: «Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zur Sozialhilfe, sondern als Ergänzung.»