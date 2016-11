Sie dürfte stellvertretend für ganz viele Muttenzerinnen und Muttenzer stehen: «Eigentlich stehe ich dem Asylzentrum offen gegenüber», sagte eine Anwohnerin beim Rundgang durch die grossen Hallen des Feldreben-Areals, «doch etwas Skepsis bleibt halt schon.» Diese Unsicherheit, was da genau ab Montag auf die Muttenzer Bevölkerung zukommt, wenn erst rund 30, dann nach und nach bis zu 500 Asylsuchende auf dem alten Deponiegelände untergebracht werden, prägt die öffentliche Debatte. «Ich wohne ganz in der Nähe und gehe schliesslich auch hier einkaufen», meint die Frau, die wie alle gestern von der bz vor Ort befragten Menschen anonym bleiben möchte. In einer umgenutzten Zivilschutzanlage in Bern gäbe es viele Probleme mit den Asylsuchenden, hätte ihr eine Bekannte erzählt.

Diffuse Ängste nicht wegzukriegen

Es sind diffuse Ängste, genährt vom Hörensagen, die viele äussern – und gegen die die Verantwortlichen von Bund, Kanton und Gemeinde wenig machen können. Ausser mantraartig zu betonen, dass auf dem Areal die Securitas für Sicherheit sorge, im Quartier eine andere Sicherheitsfirma, die Dittinger Alpha Protect AG, patrouillieren werde, eine 24-Stunden-Hotline (058 464 05 08) eingerichtet sei, eine 25-köpfige Begleitgruppe alles beobachte und neuralgische Punkte in der direkten Nachbarschaft videoüberwacht würden. Aber die Angst bleibt: «Wie sollen 10 Securitas-Leute 500 Flüchtlinge unter Kontrolle halten?», fragt ein älterer Herr. Dass die Asylsuchenden das Areal unter der Woche tagsüber und am Wochenende auch über Nacht verlassen dürfen, sehen dann aber doch die meisten ein: «Drei Wochen einsperren geht natürlich nicht», so ein anderer Mann.