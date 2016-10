«Und das hier ist das Kraut des Zweihorns, eine seltene Pflanzenart, die es nur hier in Gallien gibt.» Miraculix, in bodenlangem weissem Gewand, schüttelt sein graues Haar, sodass es im Feuerlicht glänzt. Vor ihm stehen zwölf staunende Kinder, welche die eingepackten Peterli begutachten. Neben ihm steht ein Kessel auf dem Feuer, in dem im fahlen Mondlicht eine sprudelnde Masse vor sich hin brodelt.

Natürlich steckt unter dem Bart nicht der echte Miraculix, sondern der Wölfli-Stufenleiter Dominique Hänggi, Pfadiname Goofy. Wie jedes Jahr brechen in der ersten Ferienwoche zahlreiche Pfadiabteilungen ins Herbstlager auf. So auch die Pfadi Herzberg. Zwölf Wölfli — Kinder im Alter von sechs bis zehn –, sieben Leiter, und vier Köche traten vor 14 Tage die Reise nach Gallien an. Dort wurden sie von Asterix, Obelix und spannenden Abenteuern erwartet.

In diesem Fall befand sich Gallien im bernischen Wyssachen, und das gallische Dorf bestand aus einem alten Bauernhaus. «Die Pfadi lebt von der Fantasie», erklärt Goofy. Natürlich wissen die Kinder, wer unter den jeweiligen Verkleidungen steckt, aber genau dies sei Teil des Spasses. Und dieser darf im Lager auf keinen Fall zu kurz kommen. Mit Spiel, Sport und Abenteuern bietet das Programm für jedes Kind ein Highlight: vom Hindernislauf durch die Betonröhren auf dem Spielplatz, über das Zaubertrankbrauen im Mondlicht, bis zum glorreichen Schwertkampf gegen die bösen Römer.

Pferdebiss statt Streicheleinheit

Dabei kann es allerdings auch zu Pannen und Zwischenfällen kommen. Dieses Mal traf es den Überraschungsausflug in den Tierpark. Er sollte eigentlich das Highlight der Woche bilden. Für mindestens ein Kind wurde es jedoch zum Tiefpunkt. Denn beim Füttern wurde es von einem Pferd in die Hand gebissen. Verbunden und verarztet kehrte das Kind am Abend ins Lagerhaus zurück. Die Pechsträhne schien überwunden.