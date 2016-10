Am vergangenen Mittwoch, 19. Oktober, hat Andreas Loosli die Eptinger Fahne hochgezogen auf der Burgruine Gutenfels zwischen Bubendorf und Arboldswil. Kurz nach 16 Uhr war es soweit. Es soll eine jährliche Tradition werden. So sieht eine von Looslis Vorstellungen aus.

Die Idee, die Fahne zu hissen, kam ihm, als er sich bei der Gemeinde Eptingen erkundigte, ob diese Verwendung für Bilder des Eptinger Künstlers Hans Schweizer hätte. Andreas Loosli hatte sie im Haus seines verstorbenen Vaters gefunden. Bei dieser Gelegenheit fragte er nach einer Eptinger Fahne für die Gutenfels, die er seit einigen Jahren hegt und pflegt. Einige Zeit später fand er eine frisch gedruckte Eptinger Fahne in der Post und dachte sich, jetzt sei es an ihm, etwas daraus zu machen. Der Tag wurde bewusst und wegen einer historischen Begebenheit gewählt: Am 18. Oktober 1356 ging zu Basel ein verheerendes Erdbeben vonstatten. Die Gutenfels fiel in sich zusammen.

Am 19. Oktober, dem Tag nach dem historischen Erdbeben, musste das Leben in der Region weitergehen. Den Tag wählte Loosli nun, um ein Lebenszeichen aus der Burgruine zu senden und auf die Stätte aufmerksam zu machen. «Sie ist noch da», meint Andreas Loosli. Und sie kann dank seiner Arbeit als Naherholungsoase, Ort der Besinnung, Festplatz mit Grillmöglichkeit oder als romantisches Refugium für ruhige Momente besucht werden.

Offener Zugang

Von Bubendorf her zweigt kurz vor Ziefen eine Strasse Richtung Arxhof nach Arboldswil ab. Dieser Weg führt zu einer Einfahrt, und hinter Sträuchern und Bewuchs des Waldes liegt die Ruine. Der Ort mit dem massiven Fels sieht aus, als ob er den Zeiten trotzen könne. Zwei Feuerstellen befinden sich seit einiger Zeit vor dem Aufgang zur Ruine. In ein Rinnsal eines Bachs, das sich am Felsen vorüber schlängelt, haben sich Baumstämme gelegt. Der Ort mutet romantisch an.

Über die dritte Feuerstelle innerhalb des ehemaligen Burghofs hat sich bedrohlich schwärend ein weiterer Baumstamm einer geknickten Fichte gelegt. Auch ihr mag man etwas Romantisches andichten. Wo sich der Turm erahnen lässt, dessen Gemäuer in den ehemaligen Hof gebröckelt und gefallen ist, wachsen nun Disteln und Gräser. Bäume, Fichten und Buchen, haben sich vereinzelt die Mauern zu eigen gemacht und krönen die Überreste des Turms.

Andreas Looslis Werk

Loosli besucht die Gutenfels mindestens einmal monatlich. Zu seinem Aufgabenbereich gehört das Entsorgen von Abfällen. Die Besuchenden der Stätte gehen seit der Pflege durch Loosli sehr verantwortungsvoll mit ihr um und nehmen ihre Abfälle grösstenteils wieder mit.

Das Erstellen einer Informationstafel, die in nächster Zukunft über die Burgruine informieren soll, übernimmt die Kantonsarchäologie Baselland. Zu den Arbeiten, die sich Andreas Loosli aufgetragen hat, gehören das Schneiden von Gräsern wie auch das Jäten von verwuchernden Pflanzen. Fachliche Unterstützung erhält er von Michael Schmaedecke, zuständig für archäologische Stätten bei Archäologie Baselland, praktisch-handwerkliche Hilfe von Mitgliedern einer Fasnachtsclique und Freunden. Alles basiert auf Freiwilligenarbeit. «Es ist ein einfaches Konzept, es fliesst kein Geld – wer hilft, ist willkommen.»

Auf einer Wanderung nach Arboldswil böte sich die Ruine mit den zwei gefahrlos zugänglichen Feuerstellen idealerweise für einen Zwischenhalt an. Der untere Teil mit den zwei Feuerstellen ist ideal für den Besuch von Primarschulklassen und Kindergruppen auf Ausflügen, für den oberen, felsigen Teil bedürfte es einer Begleitung durch eine Lehrperson oder einem Erwachsenen mit jeweils einem Teil der Klasse oder Gruppe. Der Arxhofbach und der Wald akzentuieren den natürlichen Reiz und die Schönheit der Ruine. Denn: «Sie ist noch da.» Und sie lädt zu einem Besuch ein, was wohl die grösste Wertschätzung für Andreas Looslis Arbeit darstellt.