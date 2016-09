Kommt alle her, ihr Siechen und Kranken

Warum Basel-Stadt keinen einzigen Grund hat, sich bei der Spitalfusion vom Baselbiet übervorteilt zu fühlen.

Natürlich, die geplante Spitalfusion ist wieder eines dieser Projekte, die zumindest finanziell gesehen ein Ungleichgewicht vermuten lassen. Hat Baselland doch genau gleich viel zu sagen wie Basel-Stadt, obwohl die Mitgift reichlich bescheiden ist und die Städter den Löwenanteil einbringen. Aber so ist das in einer Ehe. Man legt zusammen und teilt dann redlich. So kommen die beiden Partner auf Augenhöhe, was für die Langlebigkeit einer Beziehung von grossem Wert ist.

Hingegen ist es selten eine gute Idee, wenn eine Seite von der eigenen Stärke berauscht den Macho gibt. Genau diese Gefahr droht. Die urbanen Städter rund um die LDP, die sich ohnehin als Mittelpunkt der zivilisierten Welt verstehen, sehen den Spitalpartner Baselland im besten Fall als rechtlose Gespielin an. Sie verknüpfen ihr Ja zum Beispiel mit der Frage der Uni-Finanzierung, bei der Baselland notgedrungen zurückbuchstabieren will — worüber man in der Tat streiten kann. Doch diese Haltung verursacht bloss Verlierer und ist ein Schnitt ins eigene Fleisch. Denn Tatsache ist: Das Unispital, das auch Forschungsanstalt ist, droht ohne höhere Fallzahlen der Bedeutungsverlust. Vor allem gegenüber Zürich. Mit der Spitalfusion kann dies (voraussichtlich) verhindert werden. Das müsste doch eigentlich dem Selbstverständnis dieser Urbasler entsprechen.

Dass dazu ausgerechnet Hilfe vom Land nötig ist, muss halt zähneknirschend und augenrollend in Kauf genommen werden. Immerhin lässt sich als Trost feststellen, dass noch mehr Baselbieter, die in die Stadt einfallen, dies als Patienten tun. Es droht also kein Identitätsschock, keine Überfremdung und schon gar keine Agrarisierung. Diese Menschen werden der Stadt, in der sie ihr Leiden kurieren konnten, ewig dankbar sein. Und ein dankbarer Partner ist ein wertschätzender Partner. Eine der Voraussetzungen übrigens, die Liebe entstehen lässt.