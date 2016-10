2. Welche Initiativen gab es bisher?

Im Juni 2016 standen nebst der Verankerung schulischer Brückenangebote im Bildungsgesetz zwei Änderungen zur Abstimmung. Die Einführung des Lehrplans 21 sollte Sache des Parlaments werden und nicht direkt beim Bildungsrat liegen. Dies wurde von 52,7 Prozent der Stimmenden abgelehnt. Der Verzicht auf Sammelfächer wurde jedoch angenommen, weshalb die Fächer Geschichte, Geografie, Physik, Biologie, Chemie, Hauswirtschaft und Wirtschaft im Kanton Baselland weiterhin separat unterrichtet werden. Der Lehrplan 21 musste diesbezüglich angepasst werden.

3. Was beinhalten Harmos und Lehrplan 21 überhaupt?

Mit einer Mehrheit von 56,5 Prozent bejahte das Baselbieter Stimmvolk 2010 den Beitritt zum Harmos-Konkordat. Damit wurde die obligatorische Schulzeit von elf Jahren festgesetzt, einem gemeinsamen Lehrplan mit übergeordneten Zielen für die ganze Schweiz zugestimmt und ein neuer Bildungsstandart bestimmt, der mehr auf Recherchefähigkeiten als auf Faktenwissen setzt. Von 2010 bis 2014 hat die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz den Lehrplan 21 erarbeitet, der diese Ziele in den Volksschulen umsetzen sollte.

4. Welche Initiativen stehen vonseiten der Starken Schule noch aus?

Am beunruhigendsten für die Harmos-Befürworter ist die seit 2014 hängige Initiative zum Austritt aus dem Konkordat. Der Lehrplan 21 und die angebliche Überforderung der Sekundarschüler durch zwei Fremdsprachen werden kritisiert. Gegen mehrere Fremdsprachen auf Primarstufe und das Fremdsprachenprojekt Passepartout stehen ebenfalls Initiativen aus. Der neue Lehrplan wird auf Primarstufe bereits seit dem Schuljahr 2015/2016 angewendet, neue Lehrmittel sind also schon in Verwendung und Lehrpersonen darauf geschult. Zwei weitere ausstehende Initiativen fordern den niveaugetrennten Unterricht in den Promotionsfächern und ein Universitätsstudium statt Pädagogischer Hochschule für Lehrpersonen.

5. Welche Ziele verfolgt die Starke Schule aktuell?

Der neuste Wurf des Komitees fordert die eindeutige Festschreibung konkreter Lerninhalte im Lehrplan, was eine Abkehr vom kompetenzorientierten Lernen bedeutet, wie es im Lehrplan 21 vorgesehen ist. Die Sammelfrist für Unterschriften ist am 18. Oktober abgelaufen. Ergebnisse werden voraussichtlich an der heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben.