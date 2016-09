Neubau einer Lagerhalle

Ursache für die grosse archäologische Notgrabung in Pratteln-Kästeli ist der Neubau einer Lagerhalle für ein regionales Gerüstbau-Unternehmen. Unter der Leitung von Jan von Wartburg sind acht Mitarbeitende noch bis Ende Jahr damit beschäftigt, eine Fläche von rund 12'000 Quadratmetern im Landwirtschaftsbereich des grossen römischen Gutshofes zu untersuchen. Die Archäologie Baselland erhofft sich «von den Ausgrabungen grundlegende Erkenntnisse zur Funktionsweise der römischen Agrarwirtschaft in unserer Region».



Der römische Gutshof im Kästeli in Pratteln gehöre aufgrund seiner Ausstattung und Grösse zu den bedeutendsten Anlagen dieser Art im Umland von Augusta Raurica. Laut Kantonsarchäolge Reto Marti ist man im Laufe der Zeit auf Reste von Mosaiken, beheizten Gemächern und säulengeschmückten Portiken gestossen. Ein 1971 entdecktes, mit Sandsteinplatten ausgekleidetes Zierbecken habe vielleicht der Fischhälterei gedient. 2009

brachten umfangreiche Notgrabungen weitere Teile dieses luxuriösen Herrenhauses und des

vorgelagerten Gartens sowie Ökonomiegebäude ans Licht.

Tag für die Bevölkerung

Die Bevölkerung kann sich an einem öffentlichen Anlass von der Bedeutung der Grabungsstätte in Pratteln-Kästeli überzeugen. An einem Tag der offenen Ausgrabung werden am Samstag, 24. September, zwischen 10.00 und 13.30 Uhr geführte Rundgänge angeboten.