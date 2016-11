Eine seltsame Vorstellung: Man nimmt im Laden einen Liter Milch und geht zur Kasse. Dort kostet das Produkt plötzlich viel mehr.

So erging es vielen Einbürgerungswilligen im Kanton Baselland: Sie haben im ersten Halbjahr 2016 eine Einbürgerung beantragt – da aber der Kanton seine Gebühren in der Zwischenzeit verdoppelt hat, muss ihnen die jeweilige Bürgergemeinde nun plötzlich deutlich mehr Geld abknöpfen als ursprünglich vereinbart. Am 26. Mai teilte die Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft den Bürgergemeinden mit, dass sie ihre Ansätze anpasse. Und dies rückwirkend, also per 1. Januar 2016.

Das schenkt ein. Bis Anfang Jahr bezahlten Schweizer, die sich an einem anderen Ort einbürgern lassen wollten, beim Kanton 200 Franken für den Verwaltungsakt. Neu sind es 400 Franken. Bei den Ausländern ist die Gebühr von 900 auf 1800 Franken gestiegen. Insgesamt kommt eine Einbürgerung Schweizer neu zwischen 600 bis 800 Franken zu stehen, Ausländer müssen nun fast 4000 Franken hinblättern statt wie zuvor 3000.