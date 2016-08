Bisher hatte das Entwicklungsgebiet Salina Raurica ein Image-Defizit. Das räumte der Leiter der Standortförderung Basel-Landschaft, Thomas Kübler, an einem Vortrag bei der Handelskammer beider Basel ein. Man habe bis jetzt vor allem im westlichen Teil des Areals die Vorstellungen des Richtplans umgesetzt. Nun stellt sich im Ostteil die Frage nach einer Ausrichtung der künftigen Entwicklung.

Mit dem Nutzungsplan, den die Regierung im Frühling genehmigen soll, könne eine neue «Projektstruktur» für den Bereich Ost (beim Bahnhof Salina Raurica) geschaffen werden. Kübler sieht dabei die Landeigentümer in der Pflicht, allen voran Roche, die Gemeinde Pratteln und dem Kanton. «Die Eigentümer sollen gemeinsam eine Perspektive entwickeln», sagt er. Er selber kann sich eine Nutzung im Bereich Entwicklung und Produktion vorstellen, «gerne auch Industrie, denn diese produziert heutzutage sauber». Diese sollte allerdings nicht all zu flächenextensiv sein. Im Osten werde die wirtschaftliche Nutzung von den vorgesehenen Wohnüberbauungen beeinflusst.

Ideal wäre ein grosser Nutzer

Unterstützung erhält Kübler vom stellvertretenden Direktor der Handelskammer, Martin Dätwyler. «Man darf keine Option verbauen, indem man eine Funktion vorgibt», sagt er. Seiner Meinung nach würden die zukünftigen Investoren selber Salina Raurica eine Identität verleihen. Er erinnert an die Entwicklung östlich des Salina-Raurica-Perimeters. «Sobald man die Planungszone wegnahm, kam die Entwicklung in Schwung.» Er erinnert an den Dreispitz, wo aller Beteiligten anerkennen mussten, dass zu viel Regulierung in die Sackgasse führt.

Ideal, da sind sich alle einig, wäre es, wenn sich in Salina Raurica ein grosser Nutzer ansiedelt, der dem Areal ein Gesicht gibt und so kleinere Nutzer anzieht, idealerweise unter Ausschöpfung von Synergien. (mec)