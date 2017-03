Es war allgegenwärtig an der diesjährigen Allschwiler Fasnacht: das Thema Ladensterben. Denn dieses grassiert zurzeit in der Gemeinde. Erst vor ein paar Wochen hat das Milchhüsli angekündigt, per Ende Jahr zu schliessen (bz berichtete). Davor musste unter anderem das Schuhhaus Müller schliessen. Seither stehen die Räumlichkeiten mitten im Dorfkern leer. Zu sind auch die Blumenboutique am Lindenplatz und die Buchbinderei an der Oberwilerstrasse. Der Dorfkiosk ist nach vorübergehender Schliessung mittlerweile unter anderer Führung wieder offen.

«Es ist schön und gut, dass das Lädelisterben nun Thema an der Fasnacht war», sagt Markus Jenni, Präsident der Vereinigung KMU Allschwil Schönenbuch. «Aber dadurch werden die Allschwiler ihr Einkaufsverhalten auch nicht ändern.» Denn gegen diesen Trend, der auch in anderen Gemeinden spürbar ist, könne man nur wenig machen. KMU Allschwil Schönenbuch versucht deshalb, sich dort einzusetzen, wo es geht.

So kämpfte die Vereinigung während der Planung der Sanierung der Baslerstrasse erfolgreich für den Erhalt der infrage gestellten Parkplätze im Dorfkern. Dazu sprach sie unter anderem bei Regierungsrätin Sabine Pegoraro vor. «Parkplätze sind für die Ladengeschäfte im Dorfkern eminent wichtig.»

Zudem beteiligt sich der Verband schon seit deren Start an der Lehrbetriebskampagne der Wirtschaftskammer. «Damit versuchen wir, den Leuten bewusst zu machen, dass unsere Betriebe auch Ausbilder sind. Wer alle Einkäufe im Ausland erledigt, trägt somit zum Verschwinden von Lehrstellen bei.»

Binningen gehts besser

Lädelisterben war vor rund zwei Jahren auch in Binningen ein grosses Thema. Heute läuft es wieder besser, aber das Wort «gut» möchte Mike Keller nicht in den Mund nehmen. Der Binninger Gemeindepräsident ist auch Präsident des Gewerbevereins KMU Binningen-Bottmingen und sagt: «Immerhin mussten in den letzten Monaten keine Geschäfte mehr schliessen. Das ist schon einmal positiv.» Sogar ein paar Neueröffnungen habe es gegeben. Aber die Situation bleibe angespannt.

Grosse Hoffnungen setzt Keller nun in das Dorenbach-Center. Im mehrstöckigen Gebäude beim Dorfeingang beim Dorenbach-Kreisel befand sich einst eine grosse Migros-Filiale. Seit diese 2006 auszog, wurde das Haus sich selbst überlassen und war kein schöner Anblick mehr. Seit vergangenem Herbst aber arbeitet die Inhaberin Zürich Versicherungen an einer Rundumerneuerung des Einkaufszentrums. Unter dem Namen Marktplatz Dorenbach soll es schon bald wieder die Tore öffnen. Die Wohnungen in den oberen sechs Etagen sollen schon im April bezugsbereit sein.

Ein paar Monate später sollen sich dann auch die Läden in den beiden untersten Stockwerken niederlassen können. Noch gibt sich die Inhaberin bedeckt, welche diese sein könnten. Erzählt wird einzig, dass die Credit Suisse ihre Filiale ins Dorenbach-Center verschieben soll. Wer die grosse Ladenfläche, die einst von der Migros besetzt war, als Ankermieter übernehmen wird, wird hingegen nicht kommuniziert. Etwa weil noch niemand gefunden wurde? «Diesen Gedanken werde ich leider auch nicht los», sagt Keller, der ebenfalls nichts über die künftigen Mieter weiss. Er hoffe aber weiter, dass grosse Geschäfte einziehen. «Das hätte eine Magnetwirkung.»

Weiterer Verlust an Laufkunden

Den umgekehrten Fall einer Magnetwirkung fürchtet Jenni in Allschwil, wenn das Milchhüsli schliesst. «Dann wird zum Beispiel die Dorfmetzgerei dies sicher spüren. Denn wer bisher im Milchhüsli einkaufte, holte sein Fleisch danach vielleicht in der Metzgerei.

Wenn es das Milchhüsli nicht mehr gibt, entscheidet man sich vielleicht gleich für den Grossverteiler.» Auch Verena Lauber, die im Dorfkern einen Coiffeursalon führt, fürchtet die Auswirkungen der Milchhüsli-Schliessung. Es gebe sowieso kaum noch Laufkundschaft. «Dieses Problem hat angefangen, als die Postfiliale im Dorf durch eine Agentur ersetz wurde.»

Auf eine ähnliche Weise spürten die Läden in Binningen 2006 den Wegzug der Migros und später des Denners. Plötzlich blieb die Laufkundschaft an der unteren Hauptstrasse aus. Die Umsätze brachen ein, mehrere Geschäfte mussten schliessen. Deshalb lancierte KMU Binningen-Bottmingen ein Massnahmenpaket zur Attraktivitätssteigerung des Einkaufens im Dorf. So wurden unter anderem Fahnen vor den Läden platziert und vergangenen Herbst eine «Usestuehlete» organisiert.

Auch wenn sich mittlerweile eine Beruhigung der Lage eingestellt hat, werden weiterhin solche Aktionen durchgeführt. «Das ist ein stetiger Prozess», erläutert Keller. «Mit einer Idee ist es nicht getan.» Deshalb sind bereits Aktionen für den Frühling in Vorbereitung. Ausserdem solle es ein Coupon-Heft für Binninger Läden geben.

«Zu viele Baustellen»

2015 hatte Binningen noch eine weitere Idee, wie dem Lädelisterben entgegengewirkt werden kann. Keller veranstaltete einen Runden Tisch mit Vertretern von Gewerbe und Gemeinde aus Allschwil, Muttenz, Münchenstein, Reinach, Riehen und Binningen selbst. Auch der Basler Gewerbeverband und die Baselbieter Wirtschaftskammer waren dabei. Allerdings blieb es bei einem Treffen. «Vielleicht auch, weil es einfach zu viele Baustellen gibt, um anzupacken», vermutet Jenni.

Neben dem klassischen Trend hin zum Online-Handel und Grossverteilern leiden die Läden in der Region auch unter der Nähe zum günstigeren Ausland. «Für die Binninger Geschäfte kommt erschwerend hinzu, dass das angrenzende Basel mit seinem bedeutend grösseren Angebot zu nahe liegt», sagt Keller.

Deshalb sollten sich die lokalen Läden auf ihre Stärken konzentrieren. Dazu gehöre etwa fachkompetente Beratung, der Aufbau einer persönlichen Beziehung zum Kunden und ein umfassender Service wie die Bestellung von nicht vorrätigen Artikeln oder Heimlieferung, so Keller.