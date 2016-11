Nach Auftritt der Zusammenbruch

Nach dem Auftritt ging es ihm 45 Minuten sehr gut. «Es war ein Wellenbad der Gefühle.» Danach brach Räuftlin zusammen, war physisch am Ende. Die ganze Anspannung während der zwei Wochen im Sommer, als die Sendung in Berlin für die Privatsender Pro Sieben und Sat 1 aufgezeichnet worden war, verflüchtigte sich. «Alles hatte sich angestaut. Ich war total erschöpft. Mit meinen Kollegen ging ich nicht einmal ein Bier trinken. Und das heisst was», berichtet der gelernte Zimmermann.

Erst eine Woche vor Ausstrahlung der Sendung erfuhr Lukas Räuftlin davon. Diese sah er sich letzten Donnerstag zusammen mit 20 Fussballerkollegen in einer Bar in Bretzwil an. «Ich war nochmals extrem nervös. Ich wusste nicht, wie ich im Fernsehen wirke und war ahnungslos, welche Sequenzen gesendet werden», sagt er. Aber nachträglich sei er sehr zufrieden.

Die Resonanz auf seinen Auftritt war gross. Zahlreiche Medien berichteten über den jungen Sänger. Auf Youtube wurde sein Video tausendfach aufgerufen. Auch in sozialen Medien war die Hölle los. «Es ist krass, was da abgeht, aber schön», meint Räuftlin.

Auf die Karte Musik setzen

Dieser will nun den Schwung mitnehmen und auf Musik setzen. «Jetzt, da ich auf dem Sprungbrett stehe, möchte ich springen.» Der 23-jährige Blondschopf legte seine Tätigkeit in Vaters Bodenlegerbetrieb nieder. Vorerst will er sich mit Musik befassen – besser werden, Auftritte planen, covern. Das benötige viel Zeit, ist sich Lukas Räuftlin bewusst.

Er sieht sich auch als Strassenmusiker: «Den Hut hinlegen und schauen, ob was reinkommt.» Zwischendurch will er temporär als Zimmermann arbeiten. Die geplante Weltreise muss warten.

Räuftlin will es nun probieren und sich nicht später vorwerfen müssen, es nicht versucht zu haben. Er nimmt in Kauf, finanziell kleine Brötchen zu backen. «Aber», ist er überzeugt, «abstürzen werde ich nicht.» Was als kleiner Bub mit Gitarrenstunden bei seinem Götti angefangen hat, könnte in einer Karriere als Sänger und Musiker gipfeln.