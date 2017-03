Nun ist der Schuss draussen: Die in Allschwil wohnhafte Brigitte Müller-Kaderli (40) soll neue Präsidentin der Baselbieter CVP werden. Dies schlägt die parteiinterne Personalkommission der Generalversammlung von morgen Dienstagabend vor. Müller-Kaderli soll auf den 30-jährigen Marc Scherrer folgen, der nach drei Jahren als Parteichef aus beruflichen Gründen zurücktritt.

Die Nomination von Müller-Kaderli stellt eine grosse Überraschung dar. Die selbstständige Projektmanagerin hatte im Vorfeld kaum jemand auf der Rechnung. Müller-Kaderli lebt seit knapp zwei Jahren im Baselbiet und ist seit 2016 Vorstandsmitglied der Allschwil-Schönenbuch. Ebenfalls 2016 kandidierte sie als Neuzugezogene für den Allschwiler Einwohnerrat – ohne Erfolg.

Früher Mitglied der EVP

Dennoch ist Müller-Kaderli politisch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Im Kanton Aargau, wo sie aufwuchs und bis vor wenigen Jahren lebte, politisierte die ausgebildete Kindergärtnerin von 2002 bis 2005 im Grossen Rat und engagierte sich stark in den Bereichen Erziehung und Bildung.

Allerdings: Müller-Kaderli war im Aargau nicht Mitglied der CVP, sondern der EVP. So präsidierte sie von 2005 bis 2009 die EVP Baden. Laut Mitteilung der Baselbieter CVP sei sie aber in den letzten sechs Jahren nicht mehr für die EVP aktiv gewesen. 2015 trat sie der CVP bei. Georg Gremmelspacher, Präsident der Personalkommission der CVP, lässt sich in einer Mitteilung so zitieren: "Mit Müller-Kaderli erhalten wir frischen Wind und viel Erfahrung im Parteivorstand."