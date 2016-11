Das bestehende Angebot optimieren und die Effizienz in der Leistungserbringung steigern: So umschreibt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) in einer Mitteilung vom Mittwoch das Ziel des neuen GLA. Darin wird festgelegt, wie sich der öffentliche Verkehr in Baselland von 2018 bis 2021 entwickeln soll.

Tatsache werden soll mit dem nun von der Regierung an den Landrat überwiesenen GLA die Einstellung des "Läufelfingerli". Die BUD räumt ein, dass die für den Fahrplanwechsel vom Dezember 2019 vorgesehene Umstellung der S-Bahn S9 auf Busbetrieb auch Nachteile hat.

So verlängert sich die Reisezeit aus dem Homburgertal Richtung Olten mit dem Bus um 15 Minuten. Anderseits profitiere die Mehrheit der Gemeinden im Homburgertal von besseren Anschlüssen in Sissach und einem dichteren Taktangebot, hält die BUD fest.

In Allschwil sieht der GLA eine weitere Optimierung der schon im Fahrplan 2015 eingeführten Massnahmen vor. So werden die Buslinien 38 und 48 verknüpft. Dadurch entstehen neue Direktbeziehungen, für die es unter dem Strich weniger Fahrzeuge braucht.

Tariferhöhungen

Um die Erreichbarkeit des Allschwiler Friedhofs sicherzustellen, wird zudem die Linie 61 ab Letten verlängert. Überdies verkehrt die Linie 64 künftig regelmässiger und gewährleistet in Dornach-Arlesheim Anschlüsse an die S-Bahn.

Verbessert werden soll das ÖV-Angebot im Baselbiet auch durch den Margarethenstich. Diese neue Tramstrecke ermöglicht neue und schnellere Direktverbindungen aus dem Leimental zum Bahnhof SBB in Basel. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2020 vorgesehen.

Neben Anpassungen beim Angebot beinhaltet der neue GLA auch Zielvereinbarungen mit Transportunternehmen oder Ausschreibungen von ÖV-Linien. Vorgesehen sind überdies regelmässige Tariferhöhungen, mit denen der Kostendeckungsgrad im öffentlichen Verkehr verbessert werden soll.