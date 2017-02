«Aufstrebende Gemeinde»

Für Feld wäre die Schliessung der Filiale in Zwingen besonders schlimm, weil in den umliegenden Gemeinden wie Brislach bereits Poststellen geschlossen worden sind. «Damals wurde das mit dem Verweis gemacht, dass man die Postgeschäfte in Zwingen erledigen kann», erinnert sich Feld. Da könne man diese Filiale nun nicht einfach schliessen. Ausserdem sei Zwingen eine aufstrebende Gemeinde. So sollen etwa auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik einmal gut 400 neue Einwohner leben. «Und der zusätzliche Verkehr, falls man künftig zur Post nach Laufen fahren muss, wird die bereits stark beanspruchten Strassen zusätzlich belasten.»

Nach der Fasnacht will das überparteiliche Komitee hinter der Petition auch auf der Strasse Unterschriften sammeln. Bereits zwei Mal gemacht hat das die SP Aesch-Pfeffingen, die im Baselbiet vor rund drei Wochen als erste eine Petition zur Erhaltung einer Poststelle lanciert hatte. Zweimal stand sie am Wochenende vor der Filiale in Aesch. «Die Leute standen Schlange, um zu unterschreiben», erzählt Komiteemitglied Jan Kirchmayr. «Und das ist nicht einfach eine Redewendung. Wir haben schon über 1000 Unterschriften zusammen.» Darunter seien nicht nur Aescher, die ihre Poststelle retten wollen, sondern vor allem auch viele Pfeffinger. Deren Poststelle wurde letztes Jahr bereits geschlossen und mit einem Hausservice ersetzt. «Dieser funktioniert offenbar schlecht, weshalb es für die Pfeffinger wichtig ist, wenigstens in Aesch weiterhin ihre Postgeschäfte erledigen zu können.»

Eine Petition zur Erhaltung ihrer Poststelle hat auch die SP Bottmingen lanciert. Sie sei noch am Anlaufen, sagt Parteipräsidentin Marie Anne Moser. Sammelaktionen seien für 31. März sowie 3. April vorgesehen. «Uns ist es wichtig, ein Zeichen gegen die Schliessung zu setzen.»

Münchenstein lanciert Petition

Gerade einmal fünf Unterschriften hatte die überparteilich getragene Petition zur Erhaltung der Poststelle Gartenstadt Münchenstein gestern Abend auf «petitio.ch».