Das Unternehmen mit Sitz in Reinach begründete den leichten Rückgang in einer Mitteilung vom Freitag mit Wechselkurseffekten. In lokalen Währungen sei die Gruppe mit weltweit 13'000 Beschäftigten jedoch um 2,1 Prozent gewachsen. Im Branchenvergleich habe sich Endress+Hauser gut geschlagen, heisst es im Communiqué.

Zum Gewinn für 2016 machte Endress+Hauser noch keine Angaben. Das Ergebnis soll an der Bilanzmedienkonferenz vom 9. Mai vorgestellt werden.

2015 hatte die Gruppe nach fünf Rekordergebnissen in Folge einen Gewinnrückgang verbuchen müssen. Unter dem Strich blieben 167,7 Millionen Euro. Ein Resultat in dieser Grössenordnung strebte das Familien-Unternehmen mit über 5200 Angestellten in der trinationalen Region Basel auch für 2016 an. (sda)