Viele Freisinnige finden, die Abgabe sei nicht liberal.

Das Gegenteil ist richtig. Marktanreizprogramme sind sehr liberale Instrumente, weil sie keine Vorschriften oder gar Verbote beinhalten: Wer als Hauseigentümer sein Gebäude mit lokalen Gewerbebetrieben energetisch sanieren will, wird mit Mitteln aus der Abgabe unterstützt, aber im Entscheid bleibt jede Person komplett frei. Eine vorgeschriebene Sanierungspflicht gibt es nicht. Dies etwa im Gegensatz zur Luftreinhalteverordnung. Dort hat man alte Heizungen, die hohe Immissionen verursachten, verboten.

Will man CO2 einsparen, gibt es günstigere Massnahmen, als diese Abgabe.

Dieses Ökonomen-Argument greift zu kurz. In der Schweiz wird ein sehr hoher Anteil der verbrauchten fossilen Energie fürs Heizen von Gebäuden verwendet. Wenn man also den Energieverbrauch senken will, dann ist der Ansatz, dies mittels Gebäudesanierungen tun zu wollen, der richtige. Für die Gebäude sind zudem die Kantone zuständig. Wenn der Kanton Baselland also eine Energieabgabe auf Heizöl und Gas einführen will, dann ist das sinnvoll, denn sie dient der lokalen Wertschöpfung und ist klimapolitisch richtig.

Wir stimmen über einen faulen Kompromiss ab: Grossverbraucher müssen keine Abgabe entrichten, der Hauseigentümer und Mieter bezahlt die Zeche.

Das stimmt so nicht. Es wird niemand davon befreit, seinen Beitrag hin zu einer nachhaltigen Energiezukunft zu leisten. Gewiss: Unternehmen können von der Bezahlung der Abgabe ausgenommen werden. Dies aber nur, wenn sie eine Zielvereinbarung mit dem Kanton eingehen, die sie dazu verpflichtet, durch selbst gewählte Massnahmen den CO2-Ausstoss in ihren Betrieben und Liegenschaften zu senken.

Die kantonale Energieabgabe ist ein Novum – und rechtlich umstritten.

Ich bin überzeugt, dass die Energieabgabe einer Prüfung durch ein Gericht standhält. Laut dem Bundesrecht sind die Kantone dafür zuständig, bei den Gebäuden Energiestandards zu setzen. Berechnet wird die Abgabe durch eine freiwillige Selbstdeklaration des Energieverbrauchs – ähnlich wie bei der Steuererklärung. Das ist ein rechtlich sauberes Instrument.