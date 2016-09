Die SVP scheint mit ihrer Kritik aber nicht ganz unrecht zu haben: Auch beim Kosten-Nutzen-Verhältnis der erneuerbaren Energien gibt es noch Luft nach oben.

Nun wurde glücklicherweise entschieden, dass wir eine nachhaltige Energieversorgung aufbauen wollen. Dass dabei die Kosten weiter sinken werden, dürfte klar sein. Diese Entwicklung ist bei Wind- und Sonnenenergie schon länger zu beobachten. Dennoch stehen uns noch grosse Aufgaben bevor. Das alles aber wird nun angepackt. Und das ist das Gute an dieser Energiestrategie.

Und dennoch will die SVP nun das Referendum ergreifen. Ist der Kompromiss eben doch nicht gelungen?

Doch es ist ein gelungener Kompromiss. Die Gegnerschaft hat bis zuletzt einfach politische Glaubensbekenntnisse abgegeben. Wirkliche Argumente oder ein alternatives Szenario für eine sichere und risikoarme Energieversorgung für unser Land fehlen.

Auch die jetzt verabschiedete Energiestrategie scheint aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein.

Wichtig ist: Es geht hier um eine Zielsetzung für das Jahr 2050. Dafür ist jetzt ein erstes Massnahmenpaket beschlossen worden. Parallel zu der technologischen Entwicklung und den klimapolitischen Herausforderungen werden wir weitere Gesetzespakete schnüren müssen. Kommt hinzu, dass sich die internationale Gemeinschaft mittlerweile auf das Pariser Klimaschutz-Abkommen geeinigt hat. Das verändert die globale Situation natürlich auch nochmals. Die demokratische Auseinandersetzung zum angekündigten Referendum und um die künftige Ausrichtung der Klima- und Energiepolitik fürchte ich nicht.

Zuerst wird nun aber über die Atomausstiegs-Initiative abgestimmt. Nach der Debatte im Parlament könnte diese vor dem Volk einen schweren Stand haben.

Die Initiative ist berechtigt, weil es die bremsende Parlamentsmehrheit verpasst hat, die Atomenergie verlässlich zu regeln. Es wurde nur beschlossen, keine neuen Atomkraftwerke mehr zu bauen. Für die alten AKW aber wurden keine klaren Regeln aufgestellt. Die Initiative strebt nun verlässliche Regeln zur Abschaltung an. Die Schweiz muss dringend entscheiden, wie lange sie noch in die unwirtschaftliche Atomenergie investieren will und ob sie zulassen möchte, dass die Energiekonzerne an der Atomenergie zugrunde gehen.

Wie meinen Sie das?

Alpiq und Axpo legen im Moment bei der Atomenergie massiv drauf – auch, weil die Politik bisher nicht bereit war, mit ihnen ernsthaft zu diskutieren, wie man den Atomausstieg gestalten will. Es stellt sich zudem die Frage, ob die Unternehmen noch genügend in die Sicherheit investieren, wenn sie mit den AKW nichts mehr verdienen. Darum ist es besser, wenn wir mit der Initiative den geordneten Ausstieg jetzt festlegen.