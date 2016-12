Mit Befremden verfolgt man als Aussenstehender die Auseinandersetzung zwischen der Basler Finanzdirektorin Eva Herzog und ihrer Partei in Sachen Unternehmenssteuerreform III. Es ist weniger die Tatsache, dass parteiintern verschiedene Meinungen zu einer existenziellen Vorlage aufeinanderprallen, die aufstösst; da ist die SP weder die erste noch die letzte Partei, die sich in einer derart offen ausgetragenen Kontroverse übt.

Was vielmehr befremdet, ist die gehässige Boshaftigkeit, mit der die Basler Regierungsrätin aus den eigenen Reihen attackiert wird. Diesmal kann niemand den Medien vorwerfen, sie hätten den Streit ungebührlich angeheizt. Die heftigsten Angriffe kamen von den nationalen SP-Exponenten ungefiltert über deren eigene Kanäle. Dabei entlarvte sich SP-Schweiz-Sprecher Michael Sorg als einer, der noch immer dem plumpen Klischee der «bösen» Pharma-Riesen Roche und Novartis nachhängt.

Gestärkt aus dem Streit hervorgegangen

Unweigerlich muss vermutet werden, dass da mehr dahintersteckt, als die blosse Irritation einer Partei über eine ihrer Amtsträgerinnen, die öffentlich gegen ein parteieigenes Referendum argumentiert. Werden hier persönliche Rechnungen beglichen? Soll hier eine überaus erfolgreiche Exekutivpolitikerin aus einer Randregion an die kurze Parteileine genommen werden, um allfällige Bundesratsambitionen frühzeitig im Kern zu ersticken? Wer sich im Politikbetrieb auskennt, weiss, dass nach einer solchen Schlammschlacht das genaue Gegenteil passieren kann.

Eva Herzog ist diese Woche verstärkt in öffentliche Bewusstsein der Schweiz gerückt und gestärkt daraus hervorgegangen: als eine sachlich argumentierende, dossierfeste Staatsfrau, die sich nicht davor scheut, das eigene Parteiargumentarium zu zerzausen, wenn sie dieses für falsch hält. Selbst wenn sie damit als Linke zutiefst bürgerliche Anliegen vertritt und den eigenen nationalen Partei-Granden den Schaum in die Mundwinkel treibt. Aus genau solchem Holz sind verantwortungsbewusste Politikerinnen und Politiker geschnitzt, die sich für höchste Führungsämter im Staat empfehlen. Schliesslich macht Herzog genau das, was von einer Regierungsrätin erwartet wird. Sie entscheidet in einer zentralen Frage ohne parteiideologische Scheuklappen, nüchtern im Sinne der bestehenden Gesellschaftsordnung und zum Wohle des eigenen Staatswesens. Dazu gehört nun mal die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen einer Region, die auf die Effekte der angestrebten Unternehmenssteuerreform wohl angewiesen ist.

Ihre Partei, die SP, vertritt dagegen eine Utopie, die Utopie der gerechteren Welt. Das ist löblich und sollte nicht ins Lächerliche gezogen werden. Nur ist das Referendum zur USR III das falsche Vehikel dafür, so stossend für den Normalbürger das massive Steuererleichterungspaket für gewisse Unternehmensbereiche auch daherkommen mag.

Mehrheit will keinen gesellschaftlichen Umbruch

Was Eva Herzog genau weiss, und weshalb sie an vorderster Front für die USR III kämpft: Weder wird die Schweiz ein besserer, solidarischerer Ort, wenn Unternehmen wegziehen und Arbeitsplätze wegfallen, noch würden von einer Verlegung der Hauptsitze weg von hier genau jene Weltregionen profitieren, die die zusätzlichen Steuereinnahmen am nötigsten hätten. Die Schweizer Stimmbevölkerung hatte in den letzten Jahren mehrfach die Gelegenheit, sich an der Urne für einen neuen Gesellschaftsentwurf oder zumindest für eine Neuorientierung weg von der wirtschaftlichen Fokussierung auszusprechen. Allem voran mit dem Vorschlag zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Schweizerinnen und Schweizer wollten davon nichts wissen. Ebenso wenig von einer grünen Wirtschaft oder der Einführung einer Energie- statt Mehrwertsteuer. Herzog handelt entsprechend und übt ihr Exekutivmandat im Sinne der Bevölkerungsmehrheit aus – und nicht als Parteimarionette. Dafür wird sie von ihrer eigenen SP mit Gift und Galle überzogen. Das könnte die Sozialdemokraten doppelt teuer zu stehen kommen: erstens mit einem Schiffbruch an der Referendumsabstimmung und zweitens mit einer von der Partei entfremdeten, sehr fähigen Exekutivpolitikerin.