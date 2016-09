Nachdem die letzte Regenzeit in Simbabwe nur ein Viertel der üblichen Niederschläge brachte, leidet die dortige Bevölkerung an den Folgen der Dürre. Die Ernteausfälle und die versiegten Wasserquellen führten zu einer akuten Hungersnot.

Der Rat der Reformierten Kirchen Baselland hat daher beschlossen, 10'000 Franken Soforthilfe an das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) zu spenden. Mit diesem Geld sollen Lebensmittelrationen für Familien in der Provinz Matabeleland gekauft, Brücken saniert und die Hygiene in Krankenhäusern verbessert werden. Ausserdem sollen lokale Bauern geschult werden, um den Auswirkungen des Klimawandels begegnen zu können.