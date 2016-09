Derzeit liefert die Baselbieter Brauerei an 33 Gastronomiebetriebe sowie an über 60 Verkaufsstellen, darunter Grossverteiler wie Coop, Manor, Landi und Volg. Dazu kommt der alle zwei Wochen stattfindende Rampenverkauf in Ziefen und die Flaschenabfüllung von Offenbier im Zwickelkeller auf dem Ziegelhof-Areal in Liestal. Dass die Baselbieter Brauerei jetzt erneuten Kapitalbedarf hat, begründet Schaller auch mit der finanziellen Startsituation vor vier Jahren: «Viele Brauereien beginnen mit einem Mass, wir starteten jedoch mit einem Herrgöttli.» Ein «Herrgöttli» ist mit zwei Dezilitern ein Fünftel von einem Mass.

Konkurrenz fördert Bierkultur

Seit kurzem ist mit der Brauerei Farnsburg in Sissach ein weiterer Player ins regionale Geschäft eingestiegen. Schaller, durch und durch Freisinniger, lächelt auf die Frage, ob ihm diese neue Konkurrenz Sorgen bereite: «Das hilft der Bierkultur. Wettbewerb spornt immer an, die Sache noch besser zu machen.»

Apropos Freisinn: Schaller wirkte politisch im Gegensatz zu seiner Frau, die in Reinach einst den Einwohnerrat präsidierte, immer nur hinter den Kulissen. Dort dafür als langjähriger kantonaler Wahlkampfleiter mit Erfolg, gelang es doch unter seiner Ägide, verschiedene Politiker wie etwa Adrian Ballmer in ihre Ämter zu hieven. Dass er selber nie ein politisches Mandat bekleidete, begründet der Nationalökonom mit seinen häufigen Auslandsaufenthalten. So leitete er unter anderem während ein paar Jahren die Roche-Niederlassung in Neuseeland.

Nach Übersee wird er zumindest beruflich nicht mehr zurückkehren. Dafür vielleicht an jene Wirkungsstätte, die er von 1998 bis 2007 leitete – den Ziegelhof in Liestal: «Wir führen Gespräche mit Barbara Buser von ‹Denkstatt›, die auf dem Ziegelhof-Areal gute Arbeit macht, über eine verstärkte Zusammenarbeit. Eine langfristige Idee ist, dass ein Teil unserer Bierproduktion dorthin verlegt werden könnte», kündigt Schaller an.