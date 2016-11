In ihrer Antwort auf eine Interpellation im Landrat zur unerwarteten Freistellung und Entlassung von Polizeisprecher Meinrad Stöcklin schreibt die Baselbieter Regierung, dass sie aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und des in der Trennungsvereinbarung vereinbarten Stillschweigens über deren Inhalt die Fragen nicht in allen Einzelheiten beantworten könne. Gleichzeitig erwähnt das Papier zu Stöcklin «Defizite in seinem Arbeitsverhalten».

Es frage sich, so Kurt Pärli, Arbeitsrechtsexperte und Professor für Soziales Privatrecht an der Universität Basel, ob damit nicht über Inhalte der Trennungsvereinbarung informiert worden sei. «Falls dies so ist, wäre dies widersprüchlich, konsequenterweise hätte die Regierung wohl nichts zu den Inhalten des Mitarbeitsgesprächs sagen dürfen.» Die Veröffentlichung von Aussagen über die Qualifikation eines Mitarbeiters sei auch aus datenschutzrechtlicher Sicht heikel, findet Pärli.

Begriff «Defizit» sehr allgemein

Dazu sagt Tobias Schnelli, stellvertretender Datenschutzbeauftragter des Kantons Baselland: Der Begriff «Defizit» sei sehr allgemein. «Er kann sich auf verschiedene Sachen beziehen wie Zwischenmenschliches oder Arbeitsleistungen.» Aus seiner Sicht sei das eher eine arbeitsrechtliche Frage, meint Schnelli.

Kurt Pärli ist bewusst, dass sich die Regierung in einem Spannungsfeld befindet. Sie muss eine Anfrage aus der Politik beantworten und das Informationsbedürfnis von Parlament und Bevölkerung abdecken. Dies müsse abgewogen werden mit dem Persönlichkeitsschutz und den Interessen der betroffenen Person.

Über den Fall des ehemaligen Polizeisprechers Meinrad Stöcklin hat die Öffentlichkeit schon einiges via Medien erfahren.