Sie ist derzeit die Baselbieter Parteichefin, die am längsten im Amt ist. Nach fast sechs Jahren an der Spitze der Baselbieter FDP tritt Christine Frey nun zurück. Sie stellt ihr Amt per 14. August 2017 zur Verfügung.

Als Gründe gibt Frey ihr Engagement in ihrem Unternehmen an, das Architektur-Dienstleistungen etwa für Spitäler und Heime anbietet. Da dieses rasch wachse, müsse sie sehr viel Zeit und Energie investieren und könne nicht mehr genügend Energie ins Parteipräsidium stecken.

Der Zeitpunkt für den Rücktritt sei ideal, sagt Frey. «Wir befinden uns als Partei in einer ausserordentlich stabilen Phase. Ich kann also meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin ein Schiff übergeben, das sich auf Kurs befindet.»

Nun gehe es darum, die Partei personell so aufzustellen, dass die kommenden Wahlen in rund zwei Jahren ebenso erfolgreich verlaufen wie die vergangenen Wahlen, sagt sie vor ihren Parteikollegen.

Interne Konflikte haben keine Rolle gespielt

Im Gespräch mit der bz präzisiert sie: «Ich habe mir schon länger überlegt, zurückzutreten. Das Präsidium ist ein Verschleissjob, man muss viel investieren und vieles ist nicht planbar. Für mich war es schon seit einiger Zeit eine Gratwanderung.»

Entschieden wehrt sich Frey aber dagegen, dass ihr Rücktritt mit den parteiinternen Unstimmigkeiten rund um die Volksabstimmung zur Baselbieter Energieabgabe vergangenen Herbst zusammenhängt. Mehrere ehemalige Parteigrössen sowie auch der aktuelle Fraktionschef im Landrat, Rolf Richterich, warfen der Parteileitung vor, mit der Unterstützung einer Steuer antiliberal zu handeln. «Das hatte null Einfluss auf meine Entscheidung», sagt Frey.

Es sei nie ein grosser Riss durch die Partei gegangen, wie dies einige Medien behauptet hätten. Eine kleine Minderheit habe sich lautstark nach der Parolenfassung geäussert. Und mit Richterich habe es eine Aussprache gegeben. Bestätigt sieht sich Frey unter anderem darin, dass die FDP am Parteitag Donnerstagabend mit 70 Prozent Ja zur Energiestrategie des Bundes gesagt hat, einem der kantonalen Energieabgabe nicht unähnlichen Geschäft.

Nachfolger darf auch unbekannter Kopf sein

Was ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger angeht, zeigt sich Frey erstaunlich offen: «Nichts ist vorgespurt, alles ist denkbar.» Es könne gut auch ein unbekannter Kopf sein, schliesslich habe sie sich 2012 auch erst alles erarbeiten müssen.

Heute sagt sie selbstbewusst: «Mittlerweile kenne ich die Partei in- und auswendig, weil ich in meiner Zeit bei der FDP alle anfallenden Arbeiten irgendwann ausgeübt habe.» In der Findungskommission wird Frey übrigens - anders etwa als Noch-Präsident Marc Scherrer bei der CVP - explizit nicht Einsitz nehmen.

Kommt jetzt der grosse Kurswechsel?

Und Frey überrascht gegenüber der bz noch mit einer weiteren Aussage: «Ich fände es gar nicht schlecht, wenn der neue Präsident auch die Parteileitung neu zusammenstellen könnte.» Sie werde deshalb die restlichen Leitungsmitglieder fragen, ob sie weitermachen wollen. «Das ist kein Aufruf zum Rücktritt», betont sie freilich. Die Partei habe jetzt Gelegenheit, sich zu überlegen, ob sie einen Kurswechsel herbeiführen möchte. Aus ihrer Sicht sei der bisherige Kurs aber ein erfolgreicher gewesen.

Die Münchensteinerin führt die Partei seit 2012 als gewählte Präsidentin. Ein Jahr zuvor hatte sie das Präsidium interimistisch übernommen. Seit Sommer 2015 sitzt Frey auch im Kantonsparlament. Von 2012 bis 2016 war sie Gemeinderätin in Münchenstein. (bz)