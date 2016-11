Die elf Mitgliedergemeinden des Entwicklungsprojekts «Zukunft Frenkentäler» wollen endlich Nägel mit Köpfen machen. Der Wille zu Veränderungen ist während der «Zukunftskonferenz» in der Mehrzweckhalle Rübmatt in Hölstein am Samstag förmlich spürbar. «Es wird sensationell gearbeitet. Die Stimmung ist positiv konstruktiv und kooperativ», resümiert Gerry Thönen, der als externer Regionalplaner das Projekt «Zukunft Frenkentäler» organisiert, in der Mittagspause. Es herrsche eine «Einsicht der Notwendigkeit». Die Bereitschaft sei da, um «das Gartenhag-Denken zu überwinden», so Thönen.

Fusionen gehen vielen zu weit

Der Ausschuss der «Zukunft Frenkentäler» wird die gesammelten Gedanken zusammenfassen und auf der Ergebniskonferenz am 18. Februar in Liestal vorstellen. «Es soll kein Papiertiger werden», stellte Gerry Thönen klar. Um die Verbindlichkeit zu garantieren, sei auch eine Art «Charta von Hölstein» denkbar. Trotz des spürbaren Optimismus gab es auch kritische Stimmen. «Ich bin jetzt sicher das dritte Mal in den vergangenen 16 Jahren an einer solchen Veranstaltung. Passiert ist dann eigentlich nie etwas», mahnte Alex Bärtschi, Präsident des Vereins kmu Waldenburgertal vor zu viel Optimismus. Gerade wenn es darum geht, dass Gemeinden gewisse Kompetenzen abgeben, gebe es Widerstand.

11 Gemeinden dabei, 13 sollen folgen

Auch dass jene Gemeinden, die nicht Teil des Entwicklungsprojekts «Zukunft Frenkentäler» sind, zur Zukunftskonferenz nicht eingeladen wurden, stiess vereinzelt auf Kritik. «Man darf diese Gemeinden nicht verachten», forderte Ramlinsburgs Gemeindepräsidentin Stephanie Oetterli Lüthi (siehe Kasten). Der Wille, die fehlenden Gemeinden ins Boot zu holen, sei noch immer da, erklärte Reigoldswils Gemeindepräsident und Ausschuss-Mitglied Urs Casagrande. «Es scheint, als müssen wir sie mit Taten überzeugen. Sie müssen sehen, dass es sich lohnt, hier dabei zu sein.» Misstöne müsse man ausblenden. «Es geht um eine gemeinsame Solidarität, um die Einheit in den Tälern zu stärken.» Auch Erwin Müller hofft, dass die fehlenden Gemeinden sich dem Projekt «Zukunft Frenkentäler» anschliessen. «Es sind gewichtige Gemeinden leider nicht dabei.» Und Organisator Gerry Thönen weiss aus ähnlichen Projekten im Fricktal. «Je mehr mitmachen, umso mehr Gewicht hat es.»