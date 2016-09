Regierungen ohne Plan B

Die monatelange Unsicherheit, was genau aus dem Standort Bruderholz wird, hätte ausserdem dem Personal stark zugesetzt, wie mehrere Votanten anmerkten. «Thomas Weber hätte versprechen können, dass der Standort in seiner heutigen Form sicher noch zehn Jahre beibehalten wird», sagt Schaefer. Dies, weil sich die Umsetzung der Spitalgruppe so oder so lange hinziehen werde. «Das hätte etwas Planungssicherheit für das Personal bedeutet, doch Weber hat bis heute nichts gesagt.» Spätestens Mitte 2017 kommt die Initiative, die Ende 2015 mit rund 4000 Unterschriften zustande kam, zur Abstimmung. Bis jetzt hatten die Regierungen keinen Plan B, sollte es ein Ja geben. Vielleicht ändert sich das heute.