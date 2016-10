Wie qualifiziert man sich für die Schweizer Meisterschaft?

Die Teilnehmer werden in der Regel schon während der Lehre selektioniert. Man darf nämlich nicht älter als 21 sein. Die Lehrmeister können ihre Lehrlinge anmelden und dann gibt es zuerst regionale Meisterschaften. In der Schweiz wird in vier Regionen unterteilt und je die besten drei kommen weiter zur Schweizer Meisterschaft.

Und wie läuft so eine Carrosserie-Schweizer Meisterschaft ab?

Es gibt drei Kategorien: Carrossier Spenglerei, Carrossier Lackiererei und Fahrzeugschlosser. Die 12 Teilnehmer der Kategorie Carrossier Spenglerei haben 16 Stunden Zeit für alle Aufgaben. Zuerst muss man beim Auto eine Innenwand und eine Seitenwand einbauen. Dann werden Beulen reingemacht, die man wieder ausbeulen muss. Man schneidet Teile heraus und klebt Scheiben ein. Eine Jury von 10 Berufsexperten bewertet dann das Resultat.

Woher kommt das Material für die Meisterschaften?

Das Material zum Trainieren muss man selber bezahlen. Aber für die Meisterschaften werden Neuteile von Autoherstellern und Branchenpartnern gesponsert.

Was bringen die Meisterschaften für den Berufsalltag?

Es ist toll, dass man neue Sachen lernt und neue Menschen trifft. Für mich ist das ein Hobby. Andere spielen Fussball, ich trainiere für die Meisterschaften. Eigentlich haben die Aufgaben im Wettkampf wenig mit dem Alltag zu tun, weil man hauptsächlich Neuteile zusammenbaut. Im Beruf muss man eher Anbauteile auswechseln und Schäden reparieren. Aber man lernt im Wettkampf, schneller und sicherer zu arbeiten, was eine Qualitätssteigerung mit sich bringt.

Und welche Eigenschaften sind im Beruf besonders wertvoll?

Man braucht Zähigkeit. Es kann anstrengend sein, immer ähnliche Aufgaben auszuführen und da braucht es ein gewisses Durchhaltevermögen. Ausserdem muss man seinen Kopf benutzen können. Gerade wenn man Teile auseinandernimmt und wieder zusammenbaut, muss man bei der Sache sein. Handwerkliches Geschick ist genauso wichtig. Und für die Meisterschaften braucht man auch Ehrgeiz. Ich freue mich schon auf Abu Dhabi, wo ich sicher wieder viel dazulernen werde.