An der ersten Gemeindeversammlung in der neuen kleineren Besetzung musste der Birsfelder Gemeinderat altbekannte Töne anschlagen. Das Fünfer-Gremium hatte die Aufgabe, die 79 Stimmberechtigten in der Rheinpark-Aula erneut über die roten Gemeindefinanzen zu informieren. Zwar hat man das strukturelle Defizit in den letzten beiden Jahren durch ein Sanierungspaket reduziert. Noch immer beträgt es jedoch 1,5 bis 2 Millionen Franken.

«Um die Finanzen unserer Gemeinde weiter zu sanieren, haben wir ein zweites Sanierungspaket geschnürt», erklärte FDP-Gemeindepräsident Christof Hiltmann. Dafür habe man Massnahmen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite erarbeitet. Einige davon legte der Gemeinderat den Birsfelderinnen und Birsfeldern am Montagabend vor, welche von diesen allesamt sehr deutlich angenommen wurden. Bei den Gebühren für den GGA-Anschluss und dem Parkieren genehmigten die Stimmberechtigten bei wenig Gegenstimmen und Enthaltungen eine moderate Erhöhung.

Neu zahlt ein Birsfelder für den Anschluss ans Multimedianetz 12 statt bisher 8 Franken pro Monat. Die Nachtparkiergebühr wurde verdoppelt und beträgt neu 40 Franken. Mit einer Anpassung der beiden Gebühren an das Niveau anderer Gemeinden könne man eine Steuererhöhung vermeiden, sagte Hiltmann. So sinke die Standortattraktivität nicht – im Gegensatz zur ebenfalls diskutierten Steuererhöhung. Für Birsfelden resultieren auf diese Weise Mehreinnahmen von 400 000 Franken.

Mehr Diskussionsbedarf gab die Umstellung von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung bei der familienergänzenden Betreuung, mit der Birsfelden seine Kosten um 600 000 Franken reduzieren kann. Die Versammlung folgte letztlich deutlich den Worten von SP-Gemeinderätin Regula Meschberger, die mit der Umstellung mehr soziale Gerechtigkeit versprach. (HOF)