468 663 Franken. So viel soll der Allschwiler Einwohnerrat an seiner Sitzung heute Abend gemäss Antrag des Gemeinderats als Nachtragskredit sprechen. Denn der Gemeinderat musste feststellen: Sein Plan, bei den Tagesheimen zu sparen, geht nicht auf. Im Dezember schlug die Stiftung Tagesheime Allschwil (STTA) Alarm. Die Gemeinde hatte statt der von der Stiftung, die für die gemeindeeigenen Tagesheime zuständig ist, für 2016 budgetierten 1 875 000 nur rund 1 375 000 Franken ins Budget gestellt. Fast 500 000 Franken hätte die STTA so einsparen müssen. Das hätte sie unter anderem tun sollen, indem sie die Betreuungspreise für Eltern erhöht.

Die Stiftung argumentierte damals, dies sei nicht möglich, da in der Leistungsvereinbarung (LV) mit der Gemeinde klar festgehalten sei, dass diese Beiträge nur alle drei Jahre erhöht werden können. Und die letzte Erhöhung erfolgte erst vergangenen Oktober. Im Dezember noch sagte Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli zur bz, dass eine weitere Erhöhung ihres Erachtens rechtens sei. Nun aber schreibt der Gemeinderat in seiner Vorlage an den Einwohnerrat selber, dass eine Erhöhung aufgrund der LV nicht möglich sei.