Eines ist gewiss: Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) wird in den Gemeinden zu erheblichen Ertragsausfällen führen. Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) präsentierte diese Woche die Strategie der Regierung zur Umsetzung der USR III – und bezifferte die jährlichen Mindereinnahmen der 86 Gemeinden auf

30 Millionen Franken.

Weitere 50 Millionen muss sich der Kanton selber ans Bein streichen. Als zentrales Element der kantonalen Umsetzung schlägt die Regierung eine Senkung des Gewinnsteuersatzes von aktuell 20,7 auf 14 Prozent vor. Damit soll der Wegfall der international kritisierten Steuerprivilegien für Statusgesellschaften aufgefangen werden. Die Satzsenkung bei Gewinn- und Kapitalsteuer ist hauptsächlich für die Ausfälle verantwortlich.

Alleine Liestal drohen laut Stadtpräsident Lukas Ott gemäss aktuellem Wissensstand Mindereinnahmen von 1,5 Millionen Franken. Ott beurteilt die Pläne der Regierung kritisch: «Von der massiven Senkung der Gewinnsteuer profitieren nach dem Giesskannenprinzip auch solche Unternehmen, die man gar nicht entlasten wollte.» Der flächendeckende Ansatz führe zu hohen Verlusten bei der Gewinnsteuer, die sich Kanton und Gemeinden nicht leisten könnten.

Sparen: «Zitrone ist ausgepresst»

Doch wie reagieren die Gemeinden auf die Steuerausfälle? Entweder sie bauen ihr Dienstleistungsangebot (weiter) ab oder sie erhöhen die Steuern für natürliche Personen. In beiden Fällen leidet der Bürger und Steuerzahler. Für Ott ist beides kaum hinnehmbar. Er betont, dass 85 Prozent der Ausgaben Liestals gemäss gesetzlichen Vorgaben von Bund und Kanton gebunden seien. «Die Zitrone für weitere Sparmassnahmen ist praktisch ausgepresst», sagt der grüne Stadtpräsident. Er fordert, dass die Gemeinden bei anderen Aufgaben entlastet werden. Zudem müsse die Umsetzung der USR III an die Debatte um die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden gekoppelt werden, damit letztere mehr Steuerungsmöglichkeiten erhalten.

Reinach drohen gemäss ersten Schätzungen Verluste über 2 Millionen Franken. Gemeindepräsident Urs Hintermann (SP) ist voller Sorge: «Reinach und andere Gemeinden kämpfen mit ständig steigenden Ausgaben in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Schule. Kombiniert mit den Einnahmenausfällen wegen der USR III wird es ganz schwierig.» Die Entlastung der Unternehmen mit einer neuen Belastung der natürlichen Personen zu kompensieren, kommt für ihn aus politischen Gründen nicht infrage. Hintermann findet, dass nun im Kanton darüber diskutiert werden müsse, wie stark die Unternehmen entlastet werden sollen: Ganz ohne Steuersenkung werde es nicht gehen. «Doch für die meisten Firmen, mit denen ich als Gemeindepräsident zu tun habe, ist die Steuerbelastung nicht die grösste Sorge.»

Noch grössere Verluste bei Wegzug

Der Laufner Stadtpräsident Alexander Imhof (CVP) hält das Paket der Regierung für massvoll. Laufen ist überdurchschnittlich stark von den Unternehmenssteuern abhängig: 3,5 Millionen der 13,5 Millionen Franken Steuererträge stammen von juristischen Personen. Dass die Gewinnsteuern gesenkt werden sollen, um die Statusgesellschaften bei Laune zu halten, sei unverzichtbar, sagt Imhof. Möglich sei zudem, dass sich durch das Vorrücken des Baselbiets ins steuerliche Mittelfeld der Kantone neue Firmen ansiedeln. «Doch das gelingt nur, wenn die anderen Rahmenbedingungen stimmen», stellt Imhof klar. Mit anderen Worten: Mit der Steuersenkung alleine werden die Gemeinden nicht attraktiv.

Anders ist die Situation in Therwil: Hier ist der Anteil der Unternehmenssteuern am Gesamtertrag unterdurchschnittlich, allerdings sieht sich die Gemeinde mit einem Klumpenrisiko konfrontiert: Ein ansehnlicher Teil der Steuereinnahmen trägt eine einzige Firma – eine Statusgesellschaft notabene: die Gaba AG, Herstellerin von Elmex-Zahnpasta. Riesig ist das Interesse, diese Firma in Therwil zu halten. Gemeindepräsident Reto Wolf (FDP) hält eine Senkung der Gewinnsteuern für unumgänglich und bringt das Dilemma auf den Punkt: «Die Steuerausfälle wegen der Satzsenkung sind schmerzhaft. Doch wenn eine Firma wegen der Reform abwandert, dann sind die Verluste noch viel grösser.»