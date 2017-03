Kurz vor der Fasnacht geisselte die Baselbieter SP den «öV-Kahlschlag im Unterbaselbiet» und kritisierte damit den eben veröffentlichten Bericht der landrätlichen Bau- und Planungskommission (BPK) zum öV-Leistungsauftrag 2018 bis 2021. Eine Mehrheit der BPK schlägt vor, auf die von der Regierung vorgeschlagenen Kürzungen von Buskursen im Oberbaselbiet teilweise zu verzichten. Damit das anvisierte Sparziel dennoch erreicht wird, sollen Buslinien im Unterbaselbiet zu Randzeiten bluten. Die BPK nennt dies einen «Akt der innerkantonalen Solidarität.»

Die «rechtskonservative Mehrheit» in der BPK ignoriert laut SP, dass die betroffenen Buslinien in der Agglo gut frequentiert seien und einen Kostendeckungsgrad von über 50 Prozent aufweisen. Was die Genossen in ihrer Mitteilung geflissentlich verschweigen, aber brisant ist: Den von FDP-Landräten lancierten Vorschlag, beim öV-Abbau zwischen Unter- und Oberbaselbiet eine Opfersymmetrie herzustellen, trugen in der BPK auch Sozialdemokraten mit.

Das deutliche Stimmenverhältnis in der BPK von 9:4 lässt sich nur mit einer Allianz aus Oberbaselbietern und bürgerlichen Unterbaselbieter Autofahrern erklären. Die bz hat nachgerechnet und nachgefragt: Die drei BPK-Mitglieder Lotti Stokar (Grüne, Oberwil), Jan Kirchmayr (SP, Aesch) und Matthias Häuptli (GLP, Allschwil) votierten gegen die Angebotsreduktion in der Agglo. Demnach hat mindestens ein Sozialdemokrat in der BPK dafür gestimmt.