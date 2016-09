Für Kaufmann war der Landkanton am Mittwochabend in Bern trotzdem «sehr gut vertreten»: Neben Lukas Ott, Ebenrain-Chef Lukas Kilcher oder Vertretern von Produzenten wie Autor und Slow-Food-Repräsentant Jürg Ewald hätten schliesslich auch die beiden Nationalrätinnen Maya Graf und Susanne Leutenegger Oberholzer die Baselbieter Farben hochgehalten. Dafür werden gleich drei Regierungsräte, Thomas Weber, Isaac Reber und Toni Lauber, an der Langen Tafel vom 25. September in Liestal dabei sein.

Lieber im Baselbiet feiern

Auch SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger zelebriert die Baselbieter Genusswoche «lieber im Baselbiet mit Baselbietern bei Baselbieter Spezialitäten – als in Bern mit der Cüpligesellschaft». Heute Samstag wird sie mit der Familie den Genussmarkt in Liestal besuchen, am nächsten Sonntag ebenfalls die Lange Tafel; genau gleich wie FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger. An besagtem Mittwochabend musste Sollberger im heimischen Malerbetrieb in Bubendorf arbeiten: «Während der Session muss ich mir die knappe Zeit akribisch einteilen», stellt die diplomierte Malermeisterin klar.

Nicht zuletzt glänzte Elisabeth Schneider-Schneiter beim Genusswoche-Auftakt mit Abwesenheit: «Ich glaube nicht, dass wir im ‹Bellevue› die Chance unseres Lebens zum Lobbyieren verpasst haben», kontert die CVP-Nationalrätin alle Vorwürfe. «Ich war davor und danach für politische Anliegen am Lobbyieren, so wie ich eigentlich immer in Bern für die Region lobbyiere.» Auch das ist ein Argument.