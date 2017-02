Der Kanton will seinen jährlichen Beitrag an Baselland Tourismus von bisher 600 000 Franken um 50 000 Franken kürzen. Dies empfiehlt nun auch die landrätliche Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK); zum Stimmenverhältnis 6:6 gab Präsidentin Rahel Bänziger (Grüne) den Stichentscheid.

Herr Eggimann, was sagen Sie zum Beschluss der VGK?

Tobias Eggimann: Wir bedauern diesen Entscheid und nehmen zur Kenntnis, dass es sehr knapp gewesen ist. Sehr schade, dass die Präsidentin den Stichentscheid zu unseren Ungunsten gefällt hat. Unser Standpunkt ist in der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission jedoch erhört worden, dass diese Reduktion kontraproduktiv wäre für den Kanton.

Der Regierungsrat wollte ursprünglich sogar 100 000 Franken pro Jahr streichen. Er kam dann aber wegen des für Baselland Tourismus positiven Evaluationsberichts der Universität St. Gallen zum Schluss, die Kürzung

zu halbieren. Sie müssten ja eigentlich froh sein.

Dies betrachten wir als Teilerfolg. Aber wenn wir jetzt die Hände in den Schoss legen würden, entspräche das nicht unserem Geist. Wir wollen eine kritische Grösse nicht unterschreiten, um wirkungsvoll arbeiten zu können und die Strategie und den Leistungsauftrag optimal umzusetzen.

Dass der Kanton sparen muss, ist unbestritten. Wird aber über die einzelnen Bereiche debattiert, gehen die Meinungen weit auseinander. Müsste Baselland Tourismus nicht auch sein Scherflein beitragen zu gesunderen Kantonsfinanzen?

Wie gesagt, wir laufen schon jetzt am unteren Limit, wie dies der Bericht der Uni St. Gallen ebenfalls bestätigt. Ein Vergleich: Man kann den Rasen zwar kürzer schneiden, aber irgendwann ist er zu kurz, dann ist er kein Rasen mehr. Zudem sind wir überzeugt, dass wir mit unserem Wirken eine systemunterstützende Hebelwirkung auslösen. Dies ist gerade für die Wirtschaft wichtig, die auf die touristische Infrastruktur angewiesen ist. Baselland Tourismus leistet hier einen wichtigen Mehrwert. Der Kanton wird von uns von der besten Seite gezeigt.

Seit Anfang 2014 ist das sogenannte Gasttaxengesetz in Kraft. Können daraus keine Mittel generiert werden, um die mögliche Beitragskürzung auszugleichen?

Man darf nicht verschiedene Gesetze miteinander vermischen. Das Tourismusförderungsgesetz und das Gasttaxengesetz sind unterschiedliche Gesetze. Das Gasttaxengesetz verbietet explizit, Mittel für Tourismuswerbung einzusetzen. Deshalb können wir für unsere Aufgabe, die wir aufgrund der Leistungsvereinbarung im Rahmen des Tourismusförderungsgesetzes wahrnehmen, den Gasttaxenmittel pauschal keine Beiträge entnehmen. Das Gasttaxengesetz ermöglicht neben dem Mobility-Ticket und dem Gästepass zusätzliche touristische Projekte. Der Bewilligungsprozess dieser Projekte läuft über den Regierungsrat.

Oder die Mitglieder von Baselland Tourismus könnten höhere Beiträge zahlen als die derzeit 50 bis 360 Franken.

Um die Mindereinnahmen zu kompensieren, müssten wir die Mitgliederbeiträge verdoppeln. Das ist unrealistisch. Dieser Versuch würde Diskussionen auslösen, die nicht zielgerichtet wären. Vielmehr würde sich die Mitgliederbasis wohl verkleinern, was dem Tourismus nicht helfen würde. Für einzelne Leistungen oder Projekte zahlen unsere Mitglieder ohnehin zusätzlich.

Sollte der Landrat nächste Woche die Beitragskürzung von 50 000 Franken durchwinken, was hätte das für Baselland Tourismus für Folgen?

Natürlich würden wir nicht von der Bildfläche verschwinden. Aber wir müssten überall kleinere Brötchen backen, und das hoffen wir nicht. Beispielsweise müssten wir unser Engagement für die erfolgreiche Baselbieter Genusswoche zurückfahren. Wir müssten sehr schnell unser Budget redimensionieren. Eine ganze Reihe von Projekten müssten auf eine neue Basis gestellt werden. Auch Stellenprozente müssten wir anpassen. In diesem Jahr arbeiten wir bisher noch ohne Leistungsauftrag. Und das ist selbstredend unbefriedigend.

Wie wehren Sie sich gegen die drohende Massnahme? Machen Sie nun Lobbying für Ihre Sache bei Parlamentsmitgliedern?

Ich nutze meine persönlichen Kontakte für Gespräche mit Landräten, um diese von unseren Argumenten zu überzeugen. Dabei bekomme ich viele gute Feedbacks. Wir werden uns auch schriftlich an die Mitglieder des Landrats wenden. Ich hoffe darauf, dass die Debatte am Donnerstag nächster Woche anders verlaufen wird als die Beratung in der Kommission.