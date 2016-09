Die Vorbereitungen sind beendet und ganz Breitenbach bereit für die Gewerbeausstellung des Gewerbevereins Lüsseltal. Am Wochenende versammelt dieser auf dem Areal Grien fast alle Unternehmen, die in den Gemeinden Beinwil, Erschwil, Büsserach und Breitenbach Rang und Namen haben. Auch einige Firmen aus dem restlichen Thierstein und dem übrigen Raum Basel sind anzutreffen. Rund 70 Aussteller werden sich auf einer Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern von ihrer besten Seite präsentieren. Die bz stellt einige spannende Betriebe vor, an deren Stand sich ein Besuch lohnt.

Damit kein Besucher hungrig von der Gewerbeausstellung nach Hause gehen muss, werden elf Festwirtschaften für das leibliche Wohl sorgen. Auch die Geselligkeit soll keinesfalls zu kurz kommen. Heute Freitag werden am Abend die Guggemusik Hirzefäger, die Gymnastiktruppe des Turnvereins Breitenbach und das Trio Esteriore auftreten. Letzteres setzt sich aus Verwandten des Laufner Italo-Barden Piero Esteriore zusammen. Am Samstagabend ist die deutsche Party-Band The Walkers zu Gast im Schwarzbubenland. Der letzte Tag wird wiederum von den sogenannten Kreiselbach Musikanten mit einem Frühschoppenkonzert eingeläutet.

Albin Borer AG

Wer in den Gemeinden des Thiersteins zu Hause ist, der kennt auch die Albin Borer AG. Die im Jahr 1932 gegründete Firma ist dort das Bauunternehmen schlechthin. Vom Sitz in Erschwil fahren die vielen Lastwagen zu Baustellen in den umliegenden Dörfern. Mit Standorten in Laufen, Basel und im bernischen Bolligen ist der Betrieb aber auch seit Jahren erfolgreich auf Expansionskurs. Die heute knapp 400 Mitarbeiter sind neben dem ursprünglichen Hoch- und Tiefbau auch mit Aushubarbeiten, Transporten und der Produktion von Beton beschäftigt. Und dies ist nur eine Auswahl der zahlreichen Tätigkeitsgebiete des Unternehmens. Die Albin Borer AG ist eine Thiersteiner Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.

Neuschwander AG Garten und Bau

Seit Beginn des Unternehmens vor gut 20 Jahren führe man auch Arbeiten im Bausektor aus. Geschäftsleiterin Sabine Neuschwander legt Wert darauf, dass der in Büsserach beheimatete Betrieb in mehreren Bereichen tätig ist. Nichtsdestotrotz ist und bleibt es vor allem die Gartengestaltung, für das die Neuschwander AG Garten und Bau auch ausserhalb des eigenen Dorfes bekannt ist. Im Mustergarten können sich Interessierte verschiedene Platten und Beläge, Treppenstufen und Natursteinmauern ansehen.