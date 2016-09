Am Freitag startete das Street-ArtProjekt mit der Vernissage im Liestaler Café Farbklex. An der Ausstellung präsentierten Writer, Laien und gar Schulklassen ihre Skizzen, die sie auf die Wand bringen möchten. Eine fünfköpfige Jury, bestehend aus René Frei, Urs Hess, Samuel Hasler, dem deutschen Graffiti-Künstler «Boogie» und Stadträtin Regula Nebiker erkor die besten fünf Werke, welche am nächsten Samstag verwirklicht werden.

«Sinn und Zweck ist es, dass sich die Graffiti auch nach dem Kick-Off stetig wandeln, und immer wieder neue Pieces von den Spots grüssen», erklärt Projektmitglied Sebastian Benz, dem die Verwaltung der derzeit bewilligten Wände unterliegt. Um wildes Crossen bestehender Bilder zu unterbinden, erhalten Künstler, welche ihre Projekte bei Benz vorstellen, eine offizielle Bewilligung und einen eigenen Platz an der Wand. Ihnen sei es ein Anliegen, dass die Wände, für die sie Jahre lang gekämpft haben, nun nicht konzeptlos zu gesprüht werden. Es sollen letztendlich Wände für alle sein. Wo sowohl Geübte als auch Einsteiger ihren Platz haben und ihrer Kreativität freien Lauf geben können.