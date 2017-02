Heute treffen sich elf Baselbieter Gemeinden zur Besprechung der Ausgleichsinitiative. Diese ist im März 2016 eingereicht worden, sie hat zum Ziel, dass die Verteilung der Sozialhilfekosten neu geregelt wird. Wie die «Volksstimme» berichtete, sind die Initiativgemeinden enttäuscht über die Entscheidung der Baselbieter Regierung, dass diese keinen Gegenvorschlag präsentiert. Das hätte den Befürwortern je nach dem kostenaufwendige Kampagnen erspart.

Steigende Sozialhilfekosten

Bisher trägt jede Gemeinde im Kanton Baselland ihre Sozialhilfekosten selber. In Härtefällen gibt es einen Fonds für Entlastungsbeiträge, die aber nur unter strengsten Bedingungen bewilligt werden. Die Sozialhilfekosten sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, was für einzelne Gemeinden zunehmend problematisch wird. Grellingen beispielsweise, das in der Initiative federführend ist, muss rund ein Drittel seiner Steuereinnahmen dafür aufwenden.